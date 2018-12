Soziales Leben auf zwölf Quadratmetern

Ulm / Katrin Stahl

Tsvetankava Koleva und Krasimir Atanasov sitzen auf den zwei Matratzen in ihrem kleinen Dach­zimmer in der Ulmer Weststadt. Ein Schrank, ein Sofa, ein paar Fotos an den violett gestrichenen Wänden. Im Fernsehen läuft ein Animationsfilm. Um das Paar herum: ihre sechs Kinder. Das jüngste ist gerade einmal neun Monate alt und schläft ruhig im Arm seiner Mutter.

Nur gebrochen ist das Deutsch des Roma-Paares aus Bulgarien, immer wieder muss die 13-jährige Tochter Petrana zum Übersetzen einspringen. Seit über einem Jahr wohnt die Familie in dem Zwölf-Quadratmeter-Raum. Die Toilette ohne Tür ist draußen auf dem Flur, die Dusche funktioniert nicht. Gewaschen wird sich in einer kleinen Wanne. Das Essen bereitet Koleva auf zwei mobilen Herdplatten zu. „Die stellen wir dann einfach in die Mitte des Zimmers“, erklärt die 34-Jährige, „und dann setzen wir uns daneben und essen auf dem Boden.“ Eine Heizung gibt es nicht.

520 Euro Miete im Monat

Vor zehn Jahren ist Atanasov zum ersten Mal nach Deutschland gekommen. In seiner Geburtsstadt Pasardschik gab es für ihn keine Arbeit: „Ich musste aus Bulgarien weg, die Kinder brauchen schließlich etwas zu essen.“ Immer wieder zog die Familie zwischen Deutschland und ihrem Heimatland hin und her, beim letzten Mal hatte der 35-Jährige dort mit einigen Problemen zu kämpfen. Seit zwei Jahren leben die acht nun wieder in Ulm. Rund 2000 Euro Sozialleistungen erhält die Familie jeden Monat. Die Miete für das Zimmer beträgt 520 Euro, seit einiger Zeit wird diese vom Jobcenter übernommen.

„Bei unseren Zahlungen vergleichen wir individuell das Einkommen mit dem Bedarf der Menschen“, sagt Siegfried Vollmer, stellvertretender Geschäftsführer des Ulmer Jobcenters, „dabei richten wir uns nach einer Obergrenze, was die Mietkosten und die Größe der Wohnungen betrifft.“ Eine Grenze nach unten gäbe es aber nicht: „Die Anmietung ist privatrechtlich, da dürfen wir uns in den Preis nicht einmischen.“ Jedoch: „Wenn die Familie eine neue Wohnung findet, kann sie natürlich zu uns kommen und wir klären ab, ob der Umzug möglich ist.“

Seit mehreren Jahren besucht Johanna Brischar regelmäßig die Roma-Familie. „Soziale Anliegen waren mir schon immer wichtig“, sagt die 80-Jährige, die lange Zeit im Vorstand der Kirchengemeinde Heilig Geist aktiv war. Im Supermarkt sei ihr damals das Paar mit den vielen Kinder aufgefallen: „Ich bin dann einfach mal zu ihnen nach Hause gegangen und war entsetzt über die Zustände.“ Am meisten Sorgen macht sie sich um die Zukunft der Kinder. Für die Großen gebe es daheim nicht einmal einen Tisch, um die Hausaufgaben zu erledigen. Und Spielzeuge? „Haben wir nicht“, antwortet Petrana direkt.

Ämter wurden informiert

Zu mehreren Institutionen hat Brischar bereits Kontakt aufgenommen, unter anderem zum Ordnungs- und zum Jugendamt: „Dort wurde mir nur gesagt, dass die Kinder ja offensichtlich ordentlich behandelt werden. Ich bin maßlos enttäuscht.“ Das Problem, so die Ulmerin, sei oftmals der schlechte Ruf, mit dem viele Roma noch immer in Deutschland zu kämpfen hätten. „Die Einbindung in die Gesellschaft und Unterstützung ist meist nicht gut“, findet sie. Weder Koleva noch ihr Mann können lesen, man unterhält sich in Bulgarisch oder Romanes, der Sprache der Roma. Nach zahlreichen Minijobs hat Atanasov vor ein paar Wochen nun einen Arbeitsplatz bei einer Reinigungsfirma gefunden, allerdings ist er momentan krankgeschrieben: Stechen in der Leber, Atemprobleme – ob die Schmerzen von zu viel Alkohol und Zigaretten kommen? Möglich. Außerdem leidet er an Hepatitis.

Was sich die Kinder denn zu Weihnachten wünschen, möchte Johanna Brischar wissen. Schweigen im kleinen Raum. Das Wünschen scheint man hier schon lange aufgegeben zu haben. Schließlich meldet sich doch Petrana zu Wort: „Ich fände es schön, wenn wir in eine andere Wohnung ziehen würden.“ Sie überlegt noch etwas länger: „Und Winterstiefel bei der Kälte – wir haben nur Turnschuhe.“