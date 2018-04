Leichtathletik-Europameisterschaften Lauf-Hoffnung Alina Reh fällt mit Ermüdungsbruch vier Wochen aus

Ulm / dpa

Die 20-Jährige vom SSV Ulm 46 verpasst damit auch die deutschen

10 000-Meter-Meisterschaften am 12. Mai in Pliezhausen, wo sie die Norm für die Leichtathletik-Europameisterschaften vom 7. bis 12. August in Berlin in Angriff nehmen wollte. „Alina war auf einem ausgezeichneten Leistungsstand, so gut wie noch nie“, sagte ihr Trainer Jürgen Austin-Kerl, „sie wird aber jetzt drei bis vier Wochen überhaupt kein Lauftraining absolvieren“. Bereits vor zwei Jahren hatte sich die U23-Europameisterin im Cross einen Ermüdungsbruch im linken Fußgewölbe zugezogen. Im Dezember hatte die Läuferin aus Laichingen einen Bänderanriss im Fuß erlitten.