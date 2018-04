Hauptversammlung Lastwagen über die südliche Route leiten

Thalfingen / Barbara Hinzpeter

Thalfingen. Es sei Zeit für einen neuen Vorstoß, den Verkehr in Elchingen zu reduzieren. Das machte Karin Batke, Fraktionsvorsitzende der UFWG im Elchinger Gemeinderat, bei der Jahreshauptversammlung der Wählergruppe deutlich. Die Umleitung im vergangenen Sommer, als die Kreisstraße saniert worden war, habe „super funktioniert“, so Batke. Der Verkehr sei für einige Zeit übers Gewerbegebiet Burlafingen auf der südlichen Strecke gerollt, die vor Jahren schon als Umgehung für Elchingen ins Auge gefasst worden war.

Die UFWG habe daher den Antrag an die Verwaltung gestellt, zu prüfen, ob künftig wenigstens der Lkw-Verkehr auf diese Route gelenkt werden könnte. Denn die Zahl der Lastwagen, die durch Oberelchingen und Thalfingen rollen, habe erheblich zugenommen. Über die Aktivitäten der Bürgerinitiative für besseren Lärmschutz an der Autobahn berichtete deren Vorsitzender Harald Gaule. Bisher hätten sich rund 800 Mitglieder eingeschrieben. „Das ist okay, aber es könnten mehr sein“, sagte er. Nach der Bundestagsabgeordneten Ekin Deligöz, die bereits vor Ort war, kommen nun auch die Abgeordneten Karl-Heinz Brunner (5. Mai) sowie Georg Nüßlein (im Juni), der vom Präsidenten der Autobahndirektion begleitet werde. Am 11. Mai sei ein Vertreter der Autobahndirektion bei der Gemeindeverwaltung, so Gaule: „Es ist etwas in Bewegung.“

Einiges bewegt hat auch die UFWG-Initiative zur Barrierefreiheit, wie Christian Schurr berichtete. Etliche Mängel seien daraufhin behoben worden, sagte der Thalfinger. Die UFWG-Mitglieder haben laut Vorsitzendem Matthias Bloching weitere Projekte im Ort angestoßen, darunter die Erneuerung des Tors an der Klostermauer. „Das soll auch ein Signal sein an die Brauerei Riegele, die Mauer instandzusetzen“, so Bloching. Neu gestaltet worden sei der Festplatz in Unterelchingen, was der UFWG schon lange am Herzen gelegen habe.

Dass Elchingen wächst, stelle die Gemeinde vor große Herausforderungen bei der Kinderbetreuung und der Ausstattung der Grundschulen. Priorität habe der katholische Kindergarten Oberelchingen. Bloching verwies auch darauf, dass Unterelchingen noch keine Krippenplätze habe. Seine Fraktionskollegin Karin Batke sprach sich für einheitliche Nachmittagsbetreuung an allen drei Grundschulen aus. Wenn Oberelchingen nach dem Umzug offene Ganztagsschule werde, sollte das Konzept von den anderen beiden Ortsteilen übernommen werden, was sich auch positiv bei den Zuschüssen auswirken würde. Die Gemeinde stehe finanziell „nicht schlecht da“, sagte Batke. Das liege allerdings auch daran, dass notwendige Investitionen „geschoben“ würden.

Bei den Wahlen wurde Matthias Bloching als Vorsitzender der UFWG bestätigt, ebenso Christian Schurr als Stellvertreter. Mario Jabs bleibt Schatzmeister, neuer Schriftführer ist Sebastian Schneider. Beate Schorn hatte das Amt aus zeitlichen Gründen zur Verfügung gestellt.