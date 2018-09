Nachtkritik Langer Applaus für das „Schlaue Füchslein“

Ulm / Jürgen Kanold

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Was hat er als Regisseur drauf, der neue Intendant Kay Metzger? Welche Klasse haben die neuen Ensemblemitglieder? Mit der Premiere der Oper „Das schlaue Füchslein“ von Leos Janácek hat am Donnerstagabend die Saison am Theater Ulm begonnen. Und? Langer Applaus am Ende für ein warmherziges, umarmendes, heiteres wie nachdenklich stimmendes Welttheater für die ganze Familie. Und es ist ein reizendes Kostümspektakel aus dem Tierreich – samt singender Ulmer Spatzen. Neben Maria Rosendorfsky in der Titelpartie glänzte Neuzugang Dae-Hee Shin als Förster. Noch nicht so aufblühend in dieser Natur-Oper: die von Timo Handschuh dirigierten Philharmoniker.