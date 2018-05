Jubiläum Landwirt mit Leib und Seele

Ermingen / Roland Schütter

Hermann Mack ist mit Leib und Seele Landwirt. Für den „Schmiedbauer“ war es der Traumberuf. Nun wird der rüstige Rentner 90. Der Jubilar entging knapp dem Kriegsdienst, weil er erst zwei Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner den Stellungsbefehl erhielt und sich versteckte. Er fing mit 18 eine Ausbildung beim Schmied Johann Sessle in Grimmelfingen an, die er aber abbrach, als sein älterer Bruder den Hof nicht übernehmen wollte. 14 Hektar waren zu bewirtschaften. 1957 heiratete er seine Frau Maria: Zwei Töchter, Renate und Claudia, hat das Paar, mit je zwei Enkeln. 1989 ging Hermann Mack in den Ruhestand und verpachtete den Hof. Doch er machte im Kleinen mit der Tierhaltung weiter, es gibt noch Hühner, Hasen und Pekingenten. Zum Frühstück gibt es den typischen Musbrei von der Alb, dazu kalte Kartoffeln. Im Garten steht einer der ältesten „Remele-Bäume“ (Wasserbirnen), daraus wird guter Schnaps gebrannt. Mack war 50 Jahre ein begeisterter Reiter und interessiert sich weiter fürs aktuelle Geschehen. Sein Erfolgsrezept fürs Älterwerden: jeden Abend ein Viertele Rotwein.