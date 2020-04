Seit geraumer Zeit hat das Coronavirus das öffentliche Leben im Land nahezu lahmgelegt. Schulen, Geschäfte, Gastronomie – geschlossen. Ämter arbeiten nur im Notbetrieb. Vor einer Woche beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Ländern dann erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Geschäfte dürfen öffnen, sogar die, deren Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter ist – allerdings mit abgesperrten Flächen. Schulen sollen ab 4. Mai schrittweise öffnen, auch Friseure dürfen ab dato wieder arbeiten.

Aber wie sieht es mit dem Landratsamt und anderen Ämtern in Ulm aus?

Wie Andreas Blersch vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mitteilt, sei man momentan am Prüfen, „wie und wann Lockerungen im Umgang mit Kunden an den Dienststellen der Landkreisverwaltung in Kraft treten.“ Das hänge vom Infektionsgeschehen ab und wie sich die Abstands- und Hygienemaßnahmen umsetzten lassen.

Seit dem 17. März sind die Dienststellen des Landratsamtes in Ehingen und Ulm für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch, per E-Mail und per Post sind die Ämter aber erreichbar. Dafür gelten bis auf Weiteres diese Zeiten:

Persönliche Vorsprachen seien nach Terminvereinbarung möglich. Etwa bei der Zulassungstelle. Am Hauptgebäude des Landratsamtes in Ulm gibt es dazu eine Schleuse am Eingang an der Schillerstraße.

Haben die Deponien geöffnet?

Die Deponien sind laut Blersch seit dem 20. April wieder geöffnet. Allerdings gelten auch dort die notwendigen Hygienestandards.