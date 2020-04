Seit dem 17. März schon haben die Landratsämter in Ulm und Ehingen für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Grund: Die Corona-Krise. Erreichen konnte man die Ämter per Telefon, E-Mail und Post. Persönliche Termine gab es nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung und auch nur, wenn diese zwingend erforderlich waren.

Gelockerte Einschränkungen zum 4. Mai

Wie das Landratsamt Alb-Donau-Kreis jetzt mitteilt, sollen ab Montag, 4. Mai, die Einschränkungen wieder etwas gelockert werden.

Das Landratsamt in Ulm und seine Außenstellen in Ehingen, sind dann für Besucher, die vorab einen Termin vereinbart haben, wieder geöffnet. Vollständig zum Normalbetrieb zurückkehren geht noch nicht. Für den allgemeinen Publikumsverkehr bleiben die Dienststellen weiterhin geschlossen.

Diese Schutzmaßnahmen gelten im Landratsamt und Co.

In publikumsintensiven Bereichen stehen Trennwände und Desinfektionsmittelspender. Alle, die einen Termin in der Dienststelle haben, müssen einen Mundschutz tragen. Außerdem muss man auf die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln achten. Also:

Mindestens 1,5 Meter Abstand halten

Hände waschen

Nicht ins Gesicht fassen

In die Armbeuge husten und niesen

Anliegen, die online, per Post, E-Mail oder telefonisch mit den Mitarbeitern geklärt werden können, sollten weiterhin bevorzugt so behandelt werden.

Die Regelungen betreffen folgende Dienststellen

Alle Dienststellen des Landratsamtes in Ulm (Schillerstraße 30)

Alle Dienststellen in Ehingen (Hauptstraße 41 und Sternplatz 5).

Eingeschlossen ist auch die Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung in Ehingen (Hauptstraße 25).

Die Kreismedienzentren in Ulm und Ehingen sind ab Montag, 4. Mai, wieder geöffnet. Entsprechende Schutzvorkehrungen wurden auch dort getroffen.

So sieht es in den KFZ-Zulassungsstellen in Ehingen und Langenau aus

Das Angebot der KFZ-Zulassungsstellen des Alb-Donau-Kreis und der Stadt Ulm wird ab 4. Mai wieder schrittweise ausgebaut. Der Schalterbereich wurde erweitert. So können ab dem 4. Mai wieder wesentlich mehr persönliche Termine gemacht werden – allerdings auch nur nach vorheriger Vereinbarung. In den Außenstellen Ehingen und Langenau können ab sofort telefonische Termine ausgemacht werden (0731/185-1444). Die Priorisierung bei der Terminvergabe werde deutlich gelockert.