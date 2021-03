Ganz in der Mitte des kleinen Saals der Donauhalle hat die Dolmetscherin ihren Platz. So zentral ihr Tisch inmitten der 31 Beteiligten des Prozesses um schweren Bandendiebstahl steht, so zentral ist auch die Rolle der zierlichen Frau in dem Verfahren mit acht Angeklagten, den dazugehörigen Verteidi...