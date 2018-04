Leitartikel Chirin Kolb über die Bewerbung für eine Landesgartenschau Landesgartenschau als großartige Chance

Ulm / Chirin Kolb

Was ist das bloß für ein Gelände für eine Landesgartenschau! Ehinger Tor, Auffahrt zur Stadtautobahn B 10, Blaubeurer Tor – trostloser geht es kaum. Grau statt Grün: Asphalt, Verkehr, Beton statt Bäume, Blumen, Naherholung. Die Flächen, die der Gemeinderat und die Stadtspitze für die Ulmer Bewerbung ausgesucht haben, sind mit Ausnahme vielleicht der Wilhelmsburg so ziemlich das Gegenteil einer Gartenschau.

Umso besser. Gerade für solche Orte bietet eine Landesgartenschau ungeheure Chancen. Das hat auch die Stadtverwaltung erkannt, die sich zuerst nur sehr zögerlich auf den Vorstoß von SPD, CDU und FWG einließ. Letztlich votierte der Gemeinderat Mitte Dezember einstimmig für die Bewerbung.

Das Ulmer Konzept rückt die Bundesfestung in den Mittelpunkt, genauer: die Teile westlich der Wilhelmsburg. Die größte Festungsanlage Deutschlands ist trotz einiger von Vereinen genutzter Forts und dem schön ausgeschilderten Festungsweg in vielen Teilen kaum wahrnehmbar im Stadtgebiet. Eine Landesgartenschau könnte die Bundesfestung aufwerten.

Gelungenes Vorbild in Neu-Ulm

Einen besonderen Reiz hätte eine Gartenschau gerade für trostlose, vernachlässigte Orte wie Ehinger Tor, Blaubeurer Tor und die Flächen entlang der B 10. Keine Frage: Ohne Landesgartenschau würde sich da in absehbarer Zeit nichts ändern. Das wäre äußerst bedauerlich. Umso mehr, als das Dichterviertel zwischen B 10 und Bahngleisen Sanierungsgebiet ist und sich enorm herausputzt. Die Stadt müsste von den auf 36 Millionen Euro geschätzten Kosten für eine Landesgartenschau nur rund die Hälfte selbst tragen – unter finanziellen Gesichtspunkten eine einmalige Chance.

Wie sehr eine Stadt von einer Landesgartenschau profitiert, lässt sich in Ulm und Neu-Ulm besichtigen. Die Friedrichsau wurde 1980 zum bis heute größten und schönsten Naherholungsgebiet in der Stadt. Neu-Ulm ist nach Bahntieferlegung und Landesgartenschau 2008 kaum wiederzuerkennen. Das Ulmer Konzept ähnelt dem Neu-Ulmer: mit mehreren Bereichen statt einem in sich geschlossenen Gelände, mit temporären Anlagen und solchen, die bleiben. Der Sport- und Freizeitpark Wiley ist großartig und weit über Neu-Ulm hinaus ein Anziehungspunkt. Es wäre schön, wenn auch Ulm diese Chancen bekäme.