Wettbewerb Landesgartenschau 2030 kommt nach Ulm

Funktional mag es sein, aber mit der Aufenthaltsqualität ist es nicht weit her am vom Verkehr umbrausten Ehinger Tor. Daran soll sich dank der Landesgartenschau spätestens 2030 etwas ändern. © Foto: Volkmar Könneke

Christine Liebhardt

Respekt vor der Größe der Aufgabe – die hat Tim von Winning durchaus. Aber die Freude des Baubürgermeisters überwiegt: „Jetzt feiern wir erstmal.“ Denn nach dann genau 50 Jahren findet 2030 die zweite Landesgartenschau (LGS) in Ulm statt (siehe Info-Kasten). Das hat gestern Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in Stuttgart bekanntgegeben. Bis zu fünf Millionen Euro Fördergeld gibt es vom Land, dazu können noch Zuschüsse für begleitende Maßnahmen beantragt werden.

Beworben hatte sich die Stadt mit einem Konzept, das so ganz anders daherkommt als üblich (wir berichteten): Es versucht, die Verkehrsinfrastruktur unter anderem an der B 10 in den Griff zu bekommen und legt gleichzeitig den Fokus auf die Bundesfestung. Sie soll Identität stiften, hofft der Bürgermeister. „Klar war, dass eine LGS die Stadt nachhaltig entwickeln soll.“ Kein einzelner Ort wurde diesem Anspruch gerecht – bis in einer Sitzung mit der Bürgerschafts-Plattform Dialog Grün die Idee mit der Bundesfestung entstand. Das Ziel der Stadt: die Glacisanlagen über Blaubeurer Tor, Ehinger Tor, Donauufer, Ostglacis und hinauf bis zur Wilhelmsburg als durchgängigen Grünring zu gestalten. Dabei ist das vom Büro Planstatt Senner erstellte Konzept vorrangig eine Ideensammlung, betont Jochen Aminde, der persönliche Referent des Baubürgermeisters. „Das wird nicht exakt so umgesetzt, sondern soll Möglichkeiten aufzeigen.“

Neben der städtebaulichen Entwicklung wird natürlich auch das Pflichtprogramm mit Blumenschau durchgezogen. Doch bis all das geplant werden kann, werden noch ein paar Jahre ins Land gehen, erklärt Tim von Winning. Zunächst wird sich die Stadt mit Prozessen beschäftigen müssen: Welche Wettbewerbe werden ausgeschrieben, wie beteiligt man die Bürger, wie geht man mit Flächen um, die auf nicht-städtischen Grundstücken liegen? Um die konkreten Inhalte geht es dann erst später.

Der Zuschlag wurde gestern allerorts bejubelt. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch war hoch erfreut: „Wir werden ein grünes Band von der Wilhelmsburg bis zur Donau schaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Schau sei eine Möglichkeit, den Bürgern verloren gegangene Freiräume zurück zu geben und die Verkehrsbelastung zu verringern. Mitentscheidend für den Erfolg sei sicherlich die Beteiligung und Unterstützung aus der Bürgerschaft gewesen.

Den Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten und Stadtrat Martin Rivoir erreichte die Nachricht Punkt 3.43 Uhr in Sacramento: „Eine tolle Geschichte für Ulm!“ Rivoir, der derzeit mit dem Verkehrsausschuss des Landtages in Kalifornien unterwegs ist, hatte sich schon vor Jahren für eine Landesgartenschau stark gemacht: Gerade für die Stadtsanierung entlang der B10 sei die Entscheidung eine „Initialzündung“.

Gemeinsam mit CDU und FWG hatte die SPD auf Rivoirs Initiative vergangenes Jahr den Antrag gestellt, sich zu bewerben. Dementsprechend groß auch die Freude in den Fraktionen: „Das ist absolut super, ich hätte nicht damit gerechnet“, gab Reinhold Eichhorn (FWG) zu. Bislang seien Landesgartenschauen eher für zusammenhängende Flächen vergeben worden. Sabine Schuler (CDU) ist voll des Lobes für die Jury: „Hier ist nicht nur eine Blümchenschau ausgewählt worden, sondern ein modernes und wegweisendes Rekultivierungsprojekt zur Durchgrünung und Erschließung von städtischen Verkehrs- und Mobilitätsachsen.“ Auch die Grünen freuten sich: „Diese Gartenschau können wir nur unterstützen“, kommentierte Annette Weinreich.

Feiern will die Stadt diesen Erfolg aber nicht alleine, sondern mit allen Beteiligten, verspricht Tim von Winning. „Es ist toll, dass so viele mitgemacht haben.“