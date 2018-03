Ulm Lärmsanierung Kurt-Schumacher-Rings wird fortgesetzt

Ulm / swp

Wie die Stadt Ulm mitteilt konnten die Asphaltarbeiten am Kurt-Schumacher-Ring zwischen der Jörg-Syrlin-Straße und dem Egginger Weg nicht abgeschlossen werden. Deshalb werden sie am Freitag und Samstag, 6. und 7. April, fortgesetzt. Die Verkehrsumleitung erfolgt auf gleiche Weise wie am vergangenen Wochenende.

Die Asphaltdeckschicht wird am Freitag und Samstag, 6. und 7. April, eingebaut. Die Arbeiten sollen am Samstag abgeschlossen werden, damit der Kurt-Schumacher-Ring in den Morgenstunden des Sonntags, 8. April, wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Während der Arbeiten wird es örtliche Umleitungen geben: Der eine Weg führt über die Blaubeurer Straße, den Hindenburgring, Bismarckring, die Illerstraße und die B311 durch die Innenstadt. Eine weitere Umleitung führt über die Harthauser Straße, Söflinger Straße, Königsstraße bis zum Egginger Weg.

Die Vollsperrung wurde auch genutzt, um die beiden Fußgängerstege zu überprüfen. Dabei stellte man am Fußgängersteg am Fort Oberer Kuhberg im Bereich der Brückenwiderlager massive Beschädigungen fest. Sie wurden vermutlich durch den Anprall eines hohen Fahrzeuges verursacht. Zum Schutz der Fußgänger wurde die Brücke vorsorglich bis auf Weiteres gesperrt. Die Stadt prüft derzeit, ob und wie die Brücke repariert werden kann.