Bürgerversammlung Lärm, Müll und Wildparker

Neu-Ulm / Bernd Rindle

Der Tross der Stadtverwaltung ist schwer auf Achse und zieht gegenwärtig durch die Stadtteile von einer Bürgerversammlung zur nächsten. Nun stand die Abordnung in der Stadtbibliothek den Innenstadtbewohnern zweieinhalb Stunden lang Rede und Antwort. Die frohe Botschaft: Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum, die Kommune ist willens und finanziell in der Lage, die Aufgaben anzugehen.

Faktisch allerdings nicht überall, denn die Verwaltung findet partout kein Bauunternehmen für anstehende Projekte, es fehlt schlichtweg an adäquaten Angeboten. „Die Baukonjunktur läuft auf Hochtouren und keiner meldet sich“, bedauert Bürgermeister Albert Obert das mangelnde Interesse. So liegt unter anderem der geplante Bau des Parkhauses beim Edwin-Scharff-Haus nach wie vor brach. Ein Bürger gab zu bedenken, dass das vorgesehene Grundstück von der Lage her ohnehin viel zu wertvoll für ein Parkhaus sei, und bat darum, eine andere Nutzung zu überdenken.

Dasselbe Schicksal droht möglicherweise auch anderen Vorhaben, etwa der Fertigstellung der „Grünen Brücke“, dem Umbau des Allgäuer Rings und der damit zusammenhängenden Sanierung der Memminger Straße. Stadtbaudirektor Markus Krämer geht davon aus, dass auch der Bibliotheks-Neubau samt Tiefgarage unter dem Heiner-Metzger-Platz „nicht vor 2022“ fertig wird.

Indessen scheint das einst als Vorzeige-Quartier ausgelobte „Wohnen im Glacispark“ an Charme verloren zu haben. Zumindest beschwerte sich ein Eigentümer über jugendliche Umtriebe: Ruhestörung, Pöbeleien, Schlägereien und Drogenhandel seien an der Tagesordnung, wie er bereits OB Gerold Noerenberg per Post wissen ließ. „Die Wohnqualität hat sich verschlechtert.“

Aber aktuell auch wieder verbessert, zumal die Polizei „das Problem erkannt“ und entsprechend mit einer stärkeren Präsenz und erhöhtem Kontrolldruck reagiert hat. Auch der Einsatz von privatem Sicherheitspersonal sei intensiviert worden. Nach Erkenntnissen der Beamten habe sich die Szene in Richtung Glacis-Galerie, ZUP und Caponniere IV verlagert, was man im Blick habe. Eine Bürgerin hielt die Stadt an, eine entsprechende Örtlichkeit zu schaffen: „Irgendwo müssen die Jugendlichen sich ja treffen können.“

Wildwest auf den Fahrradspuren

Die Gefahr, dass ein Zusammentreffen in einen Zusammenstoß münden könnte, befürchtet eine Frau für den Bereich der Kasernstraße zwischen Wall- und Reuttier Straße, da die Fahrradspur chronisch zugeparkt sei. „Dort herrscht Wildwest, ich fahre nicht mit dem Rad, das ist zu gefährlich.“ Zu schmutzig ist es aus ihrer Sicht in der östlichen Bahnhofstraße: „Das ist eine der dreckigsten Straßen in Neu-Ulm“ mit hohen Disteln, herumliegenden Schnapsflaschen und Abfall. „Da ist drei Jahre nicht mehr gekehrt worden.“

Ein Radfahrer witterte gar baulichen Wildwuchs und ein kausales Verkehrschaos in Folge der geplanten Schulen – Mark Twain und Lessing-Gymnasium – im Wiley: „Ich habe das Gefühl, sie knallen jeden freien Raum mit Gebäuden zu.“