Lachyoga Lach-Olympiade und Weltlachtag 2018

Ulm / swp

Lach-Olympiade

An jedem ersten Sonntag im Mai – dieses Jahr am 6. Mai 2018 – wird der Weltlachtag gefeiert. Dieser Tag ist dafür bestimmt, überall auf der ganzen Welt durch das Lachen das Bewusstsein für Gesundheit, Glück und Weltfrieden auszubauen.

Die Lachyoga-Bewegung in Ulm setzte sich dieses Jahr zum Ziel, etwas intensiver auf die gesundheitlichen Aspekte des Lachens einzugehen und den Bürgern die Möglichkeit zu bieten, in einem Rahmen von 10 Tagen eigene intensive Lach-Erfahrung zu machen.

Der Weltlachtag 2018 in Ulm

Der indische Arzt Dr. Madan Kataria, der Gründer der weltweiten Lachyoga-Bewegung, hat im Jahr 1998 den Weltlachtag ins Leben gerufen. Der Weltlachtag jährt sich am Sonntag, 06. Mai 2018 zum 20. Mal. An diesem Tag treffen sich Menschen in öffentlichen Parks, um traditionsgemäß gemeinsam um 14 Uhr Ortszeit ein globales Lachen für den Weltfrieden um den Erdball wandern zu lassen.

In Ulm fand Weltlachtag letztes Jahr im Mai 2017 zum ersten Mal in der Friedrichsau statt und war ein Erfolg! Trotz Regen und Wolken lachten wir mit fröhlichen Herzen für den Frieden auf dieser Welt! Und auch dieses Jahr freuen wir uns auf dieses Highlight!

