Bauarbeiten Kurt-Schumacher-Ring tagelang gesperrt

Ulm / Chirin Kolb

Der Kurt-Schumacher-Ring wird vom 23. März abends bis 26. März morgens wegen Belagsarbeiten gesperrt.

Besserer Lärmschutz macht erst mal Lärm. Und führt zu Verkehrsbehinderungen. Zumindest ist das am Kurt-Schumacher-Ring im Ulmer Westen so. Der Teil der Westtangente wird am Freitag, 23. März, ab 19 Uhr bis voraussichtlich Montag, 26. März, 5 Uhr voll gesperrt. Der Grund sind Belagsarbeiten. Aber nicht irgendwelche. Auf der Straße wird ein lärmmindernder Asphalt aufgebracht, Flüsterasphalt also.

Das Ingenieurbüro Accon hatte 2011 die Lärmwerte im angrenzenden Wohngebiet Käthe-Kollwitz-Weg gemessen und empfohlen, auf den bestehenden sechs Meter hohen Wall eine zwei Meter hohe Lärmschutzwand aufzusetzen. Sie wird nicht gebaut. In einem späteren Gutachten des Büros stellte sich nämlich heraus, dass lärmmindernder Asphalt mehrere Vorteile gegenüber der Lärmschutzwand hat: Er ist auf lange Sicht billiger, bringt mehr und sieht nebenbei besser aus.

Von einer Lärmschutzwand hätte nur ein schmaler Geländestreifen an der Wand entlang profitiert. Der Spezialasphalt dagegen soll dafür sorgen, dass es bis weit in das Wohngebiet hinein leiser wird. Er soll eine Lärmminderung von bis zu vier Dezibel bringen, sagt Gerhard Fraidel, der für die Verkehrsinfrastruktur zuständige Abteilungsleiter bei der Stadt Ulm. Den Effekt beschreibt er so: „Für die Bewohner wird es deutlich besser.“ Für einen genauen Vorher-Nachher-Vergleich wurde der Lärm im Herbst 2017 gemessen. Nach Ende der Bauarbeiten gibt es eine Vergleichsmessung.

Die Kosten der Sanierungsarbeiten in diesem Abschnitt beziffert Fraidel auf rund 300.000 Euro. Er geht davon aus, dass der Asphalt bei einer derart viel befahrenen Straße rund 20 Jahre lang hält. So hoch wäre auch die Lebensdauer einer Lärmschutzwand, „aber den Straßenbelag hätten wir in der Zeit trotzdem erneuern müssen“.

Der neue Belag hat aber einen weiteren Effekt: Die schon mehrfach geflickte Fahrbahn wird wieder eben. Der Kurt-Schumacher-Ring auf den Kuhberg hoch ist quasi in Bewegung, „der Hang heißt nicht umsonst Rutschhang“. Die schweren Schläge, wenn Schwerlastverkehr über die Bodenwellen brettert, oder das laute Geklapper, wenn leere Lastwagen über den Kurt-Schumacher-Ring fahren, sollen nach den Bauarbeiten ebenfalls Vergangenheit sein und die Anwohner spürbar entlasten.

Der Spezialasphalt wird auf knapp einem Kilometer Länge zwischen Jörg-Syrlin-Straße und Egginger Weg aufgebracht. Am unteren Bereich des Kurt-Schumacher-Rings, also zwischen Jörg-Syrlin-Straße und Harthauser Straße, ist jedoch eine Lärmschutzwand nötig.

Für die Belagsarbeiten muss der Kurt-Schumacher-Ring voll gesperrt werden. Geplant ist:

Bauarbeiten

Die Stadtverwaltung hat die Sanierungsarbeiten so eingetaktet, dass der Verkehr möglichst wenig beeinträchtigt wird. Gearbeitet wird deshalb nachts und am Wochenende tagsüber. In der Nacht auf Montag, 26. März, soll alles fertig sein – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. „Eine Mindesttemperatur von fünf Grad sollten wir haben“, sagt Fraidel. Auch nachts, wohlgemerkt. Er ist deshalb froh, die Bauarbeiten nicht auf das jetzige Wochenende gelegt zu haben. „Wir hoffen auf besseres Wetter.“

Umleitung

Der Kurt-Schumacher-Ring wird ab der Kreuzung mit der Harthauser Straße in Söflingen gesperrt bis zum Egginger Weg am Schulzentrum auf dem Kuhberg. Die Umleitungsstrecke verläuft weiträumig über die Blaubeurer Straße, Bismarckring und B 311.