Verkehr Kurt-Schumacher-Ring gesperrt

Ulm / cik

Der Kurt-Schumacher-Ring im Ulmer Westen erhält zwischen Jörg-Syrlin-Straße in Söflingen und Egginger Weg auf dem Kuhberg einen neuen Belag. Gearbeitet wird am Wochenende, wenn nicht so viel Verkehr herrscht wie wochentags. Dieser Abschnitt ist deshalb gesperrt: von heute, Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr.

Schon heute rückt schweres Gerät an, um den alten Belag abzufräsen. Der neue wird in mehreren Schichten aufgebracht. Er ist ein besonderer: ein lärmmindernder Asphalt. Er soll im angrenzenden Wohngebiet für eine Lärmreduktion von bis zu vier Dezibel sorgen, sagt Gerhard Fraidel, der bei der Stadt Ulm für die Verkehrsinfrastruktur verantwortlich ist. Nebeneffekt des neuen Belags ist, dass die bisherigen Unebenheiten ausgeglichen werden und die Flicken auf der Fahrbahn beseitigt sind. Bei den Bauarbeiten auf dem knapp einen Kilometer langen Stück wird ganz schön was bewegt: „Wir bauen 1400 Tonnen Material ein.“

Auf das Wetter kommt es an

Die erste Schicht ist am Samstag dran. Um den obersten Deckbelag aufbringen zu können, sind Stadt und Baufirma allerdings auf gutes Wetter angewiesen. Kälter als fünf Grad darf es nicht sein. Wenn das Wetter nicht mitspielt, muss der Kurt-Schumacher-Ring zwei Wochen später, am Samstag, 7. April, erneut gesperrt werden. Fraidel ist jedoch hoffnungsfroh: „Der Wetterbericht sieht nicht schlecht aus.“