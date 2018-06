Zukunftsstadt Kurs 2030 – Diskussion über die Zukunftsstadt Ulm

Ulm / jon

Wie wollen wir im Jahr 2030 leben? Und was müssen wir heute dafür tun, dass es morgen so wird, wie wir es uns erhoffen? Um diese Fragen ging es gestern Abend auf dem Podium im Stadthaus. Neben OB Gunter Czisch stellten sich auch Ulms Digital-Verantwortliche Sabine Meigel und Professor Jörn von Lucke (Zeppelin Universität Friedrichshafen) den Fragen von SWP-Chefredakteur Ulrich Becker (alle von links). Ulm bewirbt sich für den Titel „Zukunftsstadt 2030“, deshalb ging es auch um die Herausforderungen für das Erreichen der deutschlandweiten Endrunde. Mehr über die Debatte und den Vortrag „Künstliche Intelligenz – Was geht’s uns an?“ von Sven Körner finden Sie in der morgigen Ausgabe.