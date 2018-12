Prozess in Ulm Kurdischer Demonstrant lag weinend unter IC-Lok

Ulm / Christoph Mayer

Am zweiten Verhandlungstag im Prozess um Brandanschlag ging es um die Stunden vor der Tat.

Sechs junge Kurden aus Syrien stehen in Ulm vor Gericht. Aus Wut gegen den gewaltsamen Einmarsch der türkischen Armee in die kurdische Stadt Afrin sollen sie in der Nacht des 19. März versucht haben, ein auch von der national gesinnten türkischen Religionsgemeinschaft Milli Görüs als Moschee genutztes Gebäude am Ehinger Tor mit drei benzingefüllten Bierflaschen in Brand zu stecken. Schaden entstand kaum. Nur zwei Kunststoffkörbe eines benachbarten Geschäfts kokelten an. Für die Staatsanwaltschaft ist die Tat dennoch versuchter Mord, weil in dem Haus Menschen schliefen, deren Tod die Syrer billigend in Kauf genommen hätten (wir berichteten).

Am gestrigen zweiten Verhandlungstag ging es vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts ausschließlich um die Stunden vor der Tat. Denn schon vor dem Anschlag hatten die jungen Männer gegen das Gesetz verstoßen.

Anti-Erdogan-Parolen

Bei einer Protestdemo gegen die Türkei im Ulmer Hauptbahnhof war eine neunköpfige Gruppe spontan auf die Gleise gezogen, um dort eine Menschenkette zu bilden und Anti-Erdogan-Parolen zu rufen – ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Ein kurz vor 20 Uhr mit knapp 60 Stundenkilometern auf Gleis 1 einfahrender Intercity musste eine Notbremsung einleiten und kam rund 200 Meter früher zum Stehen. Der Lokführer hatte die Gruppe infolge der kurvigen Einfahrt zunächst gar nicht gesehen, sondern war von „hektisch winkenden Menschen“ am Bahnsteigrand darauf aufmerksam gemacht worden, dass Gefahr drohte. „Ich war froh, dass ich es noch geschafft habe zu bremsen“, sagte der 58-Jährige gestern als Zeuge vor Gericht. Auf dem Gleis seien ihm dann neun Personen entgegengekommen, einer sei unter die Lokomotive gekrochen.

Bei ihm handelte es sich um einen der Angeklagten, mit 27 Jahren der älteste aus der Gruppe. Der Mann sei im emotionalen Ausnahmezustand gewesen, sagte ein als Zeuge geladener Bundespolizist, der damals vergeblich versucht hatte, ihn unter der Lok hervorzuziehen. „Er hat gestrampelt, geweint und geschrien, er wolle sich umbringen weil die türkische Armee seine Familie töte“, sagte der Polizeibeamte.

Gutes Zureden

Erst durch gutes Zureden eines Mitdemonstranten sei er schließlich unter der Lok hervorgekommen – und dann wie alle anderen acht Gleisdemonstranten zur Personalienfeststellung aufs Revier gebracht worden, wo man den letzten der Demonstranten schließlich gegen Mitternacht wieder entlassen habe. Danach erst hatte sich die Gruppe laut Anklageschrift auf dem Weg Richtung Ehinger Tor gemacht.

Zu Beginn der Verhandlung hatte einer der Verteidiger beantragt, die Fußfesselung der Angeklagten aufzuheben. Sie komme einer „Vorverurteilung“ gleich, auch weil die Angeklagten so in einem Fernsehbeitrag zu sehen gewesen seien. Von versuchtem Mord könne keine Rede sein, zu diesem Schluss komme schließlich auch das – in der Hauptverhandlung noch nicht zur Sprache gekommene – Gutachten der Brandsachverständigen.

Nach kurzer Unterbrechung verkündete der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter, die Fesselung werde aufrecht erhalten.

