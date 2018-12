Graffiti Kunstvolle Street Art in Ulm

Tags, etwa das von „Utah & Ether“ (in Weiß, Mitte unten), an einem Hoftor in der Kohlgasse. © Foto: Patrick Vetter

An der Friedrich-List-Schule dürfen Jonas Seif (links) und Christian Schindler legal Grafitti sprühen. Sie kennen sich in der Ulmer Szene aus und sprechen über ihre Kunst. Gerne würden die beiden ihr Wissen auch an Jüngere weitergeben. © Foto: Fotos: Patrick Vetter

Ulm / Von Patrick Vetter

Es riecht nach Farbe an der Friedrich-List-Schule, als Jonas Seif die letzten Striche auf die neu gestaltete bunte Wand neben dem Eingang sprüht. Ein Schriftzug, aber für den Laien kaum lesbar. „Das heißt ,DELUS’“, erklärt Seif, auch bekannt als Komik. Das Wort prangt nun an einer der wenigen Wände in Ulm, an der das Besprühen mit Farbe legal ist. Zwei Lehrerinnen verlassen das Gebäude, schnuppern zuerst und entdecken dann: „Wow, das sieht toll aus. Schön, dass hier was Neues gemacht wird“, sagt eine von beiden. Solche Reaktionen gebe es mittlerweile oft, sagt Christian Schindler. „Die meisten Leute interessieren sich für unsere Arbeiten und finden sie schön.“ Er und Seif nennen sich zusammen „Partners In Paint“. Die beiden machen Auftragsarbeiten in Ulm und Umgebung und bemalen Garagen und Wände für Kunden, die gerne eine buntere Fassade hätten. Als sich die Anfragen häuften, haben sie eine GbR gegründet.

Mehr legale Flächen

Natürlich sprühen sie für sich aber auch ihre eigenen Motive, wie hier an der Friedrich-List-Schu­le. „Wir malen ausschließlich an legalen Wänden“, erklärt Jonas. Der 30-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Partner versuchen zusammen mit ihrem Freund Marc Haug, mit der Stadtverwaltung ins Gespräch zu kommen, um mehr solcher Flächen zu ermöglichen. Aber auch mit den Flächen, an denen das Sprayen erlaubt ist, sei das so eine Sache. Die meisten wissen gar nicht, wo es legal ist zu sprühen und wo nicht. So komme es vor, dass sie sich rechtfertigen müssen, obwohl sie alles richtig machen. Sprühanfänger fragen meist andere, die sich auskennen, wo sie Sprühen dürfen. Ärgerlich sei es, wenn ein aufwändiges Motiv wieder überstrichen wird – nicht nur künstlerisch, auch finanziell: „Ein Bild mit über zehn Metern Länge kann den Künstler je nach Aufwand und Farbvielfalt an die 1000 Euro kosten – ohne Arbeitszeit“, sagt Schindler.

Etwas anderes sei es, wenn das eigene Bild einem anderen Graffito weichen muss. Dafür gebe es unausgesprochene Regeln, an die sich die meisten halten. Generell versuche man, die Wände aufzuwerten. Das bedeutet, Werke von Anfängern dürfen mit dem nötigen Respekt eher übersprüht werden als aufwändige Kunstwerke. Außerdem werden graue, eintönige Graffito mit bunten übermalt, jedoch nicht andersherum.

Wenn jemand mit einer Spraydose einfach schlampig Striche auf die Wand bringt, sehen das auch Seif und Schindler nicht gerne. „Wir wollen nicht mit Geschmiere in Verbindung gebracht werden“, erklärt Schindler. Dazu gehöre auch, Anfängern zu helfen. Das Duo bietet jedem an, sich unter www.partnersinpaint.de zu melden, wenn er Tipps oder Hilfe braucht. Für 2019 planen sie sogar einen Workshop für Jugendliche. Ihre Vision sei, zusammen mit neuen Künstlern und Oldschoollegenden der Ulmer Szene legale Flächen zu gestalten und das Stadtbild dem aktuellen Zeitgeist anzupassen.

Angefangen haben die beiden nach der Jahrtausendwende. Graffiti an den Wänden ihrer Schule und Skizzen von Freunden haben sie inspiriert und motiviert. In Ulm könne man von zwei Wellen in der Sprayer-Szene sprechen, erklärt Seif. Als er und Schindler einstiegen, begann gerade die zweite: „Es gab damals nicht viel mehr Leute, es haben nur alle mehr gemalt. Wenn jemand plötzlich aktiver wird, ziehen die anderen nach.“

Mit mehr Aussage

Die Protagonisten der Ulmer Szene könne man an einer Hand abzählen. In der Szene kennt und erkennt man sich: „Jeder hat einen eigenen Style. Wenn ich ein Bild von anderen Sprayern sehe, weiß ich, von wem es stammt“, sagt Seif. Heute entstehe in Ulm mehr Street Art mit Aussage und es gebe immer aufwändigere Graffiti an legalen Plätzen. Vor einigen Jahren sei hier mehr illegal und auch auf Züge gesprüht worden. In ihrer Anfangszeit lernten die „Partners In Paint“ unter anderem von den Bildern des Künstlers Wu. Heute hat er ein Tattoo-Studio in Ulm. 1991 begann seine künstlerische Karriere aber mit der Sprühdose.

Wu zählt sich selbst zu der ersten Welle aktiver Sprühkünstler in Ulm. Als er begann, sich mit der Materie zu beschäftigen, gab es noch niemanden, von dem man hätte lernen können. „Es gab damals keine Dosenläden. Man musste wissen, welche Farben aus dem Baumarkt man mit welchen Sprühaufsätzen verwenden kann“, erinnert sich Wu. Ohne Internet und Smartphones war man in der Szene auf Kontakte und Erfahrungen anderer angewiesen.

Die Akzeptanz der Graffiti als Kunst war aber auch damals schon da: „Legale Flächen zum Bemalen gab es schon sehr bald Anfang der 90er Jahre“, sagt Wu. Das Sprühen in der Öffentlichkeit wird von manchen als Kunst und von anderen als Vandalismus gesehen. „Das war damals wie heute das Gleiche.“