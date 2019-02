Zwischenruf Kunstlunch in der Billbar

Jürgen Kanold

Von „optischen Tricks“ spricht Luisa Krauss, von sinnlichen Erfahrungen. Es geht um Kunst, klar: um Beat Zoderers „Doppelpentagramm No.1“ oder Hans Peter Reuters „Alhambra“. Aber auch ums Essen. Arbeitet nicht auch die Spitzenküche mit solchen Kniffen – zunächst das Auge verführend? Auf solch hungrige Gedanken kann man schon kommen in dieser Woche in der Kunsthalle Weishaupt, die mit einer etwas anderen Ausstellungspädagogik aufwartet: „Kunst in der Mittagspause“ steht auf der Karte – eine 20-minütige Kurzführung und dazu ein kleines Mittagessen in der neu eröffneten „Billbar“, wo jetzt Larbi Hatim vom Neu-Ulmer Restaurant „Chez Sara“ am Herd steht.

Kohlezeichnungen von Robert Longo und Quiche mit Wildkräutersalat, Karl Gerstners „Color Sound“ und marokkanische Tajine, und zwar ohne Anmeldung und für zusammen zehn Euro. Ein großstädtisches, verlockendes Angebot – das Museum nicht nur als Ort für die rein Kulturbeflissenen, sondern als urbaner, anregender Treffpunkt für jedermann. Gerade auch die Kunsthalle Weishaupt, die zentraler nicht platziert sein könnte in Ulm, aber nicht unbedingt hoch frequentiert ist, kann mit dieser tollen Idee nur gewinnen.

Und der Zuspruch ist enorm. Rund 60 Kunstinteressierte kamen gestern zum Lunch, weitere mussten wieder weggeschickt werden. Führungen in zwei Gruppen – und die Küche kam gar nicht nach. Deshalb nimmt die vom eigenen Erfolg überwältigte Kunsthalle jetzt heute (Boeuf Bourguignon) und am Freitag (Hachis parmentier mit Wildkräutersalat) um 12 Uhr mittags nur noch jeweils 30 Menschen auf.

Die Qualität der Weishaupt-Sammlung ist bekannt – und das zur Kunst servierte Mittagessen in der Billbar? Kein üppiges Großformat wie droben in der Kunsthalle, aber sehr fein diese marokkanische Tajine, die Hühnchen mit Kichererbsen im Keramiktopf – auch optisch sehr ansprechend. Gut passend zu Vincent Szareks Skulptur mit drei Sternen. Und auch die Ausstellungsführung ist wirklich ein Appetizer.