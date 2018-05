Veranstaltungen Kunst, Bier und Konsum: So bunt war der Sonntag

Neu-Ulm/Ulm / cmy, us

Kleinbrauer- und Kunsthandwerkermarkt, Museumsfest und Shopping-Tag: Zehntausende zieht es in die (Neu-)Ulmer Innenstadt.

Mehr geht fast nicht. Wer am Wochenende keine Pläne hatte, dem wurde nicht langweilig. Beide Städte boten unterhaltsame und interessante Veranstaltungen. Vor allem Neu-Ulm tat sich mit verkaufsoffenem Sonntag, Museumsfest und Kunsthandwerkermarkt hervor. Zehntausende Besucher kamen – trotz oder auch wegen des traumhaften Frühlingswetters.

Kunsthandwerk

Nicht jeder potenzielle Anbieter darf mitmachen. Was sich elitär anhört, macht die Qualität des Kunsthandwerkermarktes auf dem Petrusplatz aus. Angefangen von handgemachten Seifen, Keramik, und Taschen bis zu Schmuck und Kleidung – so gut wie alles ist hochwertig und einzigartig. „Das Niveau ist hoch, das ist bekannt“, sagt Silke Kellner-Magg, Goldschmiedemeisterin mit einem Atelier in Ulm, die seit Jahren dabei ist. Eine Jury suche im Vorfeld aus, wer einen Stand bekomme.

Dass echte Handwerkskunst nicht billig ist, sei klar, sagt die Goldschmiedemeisterin auf die Frage, wie das Geschäft denn so läuft. Außerdem: Der Markt habe Nachwirkungen. „Aufmerksame Männer merken sich sich die Begeisterung ihrer Frauen über ein Schmuckstück und kaufen es dann zum Geburtstag oder zu Weihnachten.“ Das war bei Thomas Patzer nicht nötig. Der Lehrer hat sein Hobby zu einer gut gehenden Einnahmequelle gemacht. Vor seinem Stand mit Schüsseln und Uhren aus ehemaligen Schallplatten standen die Leute Schlange. „Die meisten sind angetan von der Idee“, sagt er. Nur Schallplattenfans seien manchmal sauer. Aber die kann Patzer beruhigen: „Ich nehme nur Platten, die keiner mehr will.“

Geschäfte

Volles Haus selbst in der Glacis-Galerie. Was Menschen an einem sonnigen Sonntag in eine Shopping-Mall treibt? „Unter der Woche arbeitet man und abends wird es zeitlich oft eng“, sagt Werner Sass und hält fröhlich seine Einkaufstüte hoch. „Geschenke“ hat er eingekauft und ist dafür extra aus Elchingen nach Neu-Ulm gefahren. Einen noch weiteren Weg hat Marianne Fischer auf sich genommen. Die Urspringerin hat sich in der Glacis-Galerie einen großen Blumenstrauß besorgt, weil sie am Abend eingeladen ist und anderswo keine frischen Blumen bekommen hätte. Elias Gock dagegen schlendert einfach nur mal so durchs Einkaufszentrum. „Ich hab grad nix Besseres zu tun“, sagt der junge Mann, der aus Bremerhaven kommt und wegen eines Lehrgangs in Neu-Ulm weilt.

Weniger Publikumsandrang herrscht in den Geschäften in der Ludwigsstraße: „In der ersten Stunde hatten wir vier Kunden“, sagt Gabriele Reh vom „Schmuck Truhe Reh“. Dennoch öffne sie ihr Geschäft gerne. „Bei den ersten Einkaufssonntagen war ich noch skeptisch, aber es entwickelt sich von Mal zu Mal besser, findet die Geschäftsfrau. „Vor allem Leute von außerhalb lockt so ein Tag an“, sagt Ilse Fichte, Inhaberin von „IF – Mode am Rathaus“. Bedauerlich findet sie nur, „dass nicht alle Geschäfte mitmachen“.

Museumsfest

Rundum zufrieden ist Helga Gutbrod. Für die Leiterin des Edwin-Scharff-Museums ist das Museumsfest „die erste große Sonderveranstaltung seit dem Umbau“. Viele nähmen dies zum Anlass, mal wieder reinzuschauen, sagt sie und freut sich über die „entspannt-freudige Atmosphäre“.