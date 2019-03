Seitenbühne Kunst von Ulmern, die ausstrahlt

Ulm / Claudia Reicherter

Dass Thomas Becker seine Entwicklung von der Fotografie zu lasierend fotorealistisch in Öl gemalten idealisierten Eis- und Felslandschaften im Ulmer Stadthaus gezeigt hat, ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. 2017 lud er ins Internet, wo er für sein imaginiertes Museum „Kunstraum Ulm“ – äußerlich frappierend an einen Industriebau in der Weststadt erinnernd – real mit der Kamera eingefangene Details von Ulmer Stadtbildern am Computer bearbeitet und so in neue Zusammenhänge gestellt hatte. Zuletzt zeigte der 1960 in Hannover geborene Wahl-Söflinger im Museum des Landkreises Neu-Ulm „Urlandschaften“. Jetzt widmet ihm das kostenlose Kundenmagazin des Künstlerbedarfs-Groß­händlers Boesner mit Filiale in Neu-Ulm ein doppelseitiges Künstlerporträt. Das bildet vier seiner Ölgemälde ab – samt „Metropolis“, zu dessen Vollendung der Künstler 385 000 Pinselstriche setzte. Und ein Bild, das ihn in seinem Atelier bei der Arbeit zeigt. Kunsthistorikerin Susanna Partsch attestiert Becker, sich die Fähigkeiten der Alten Meister tiefgreifend angeeignet zu haben, und verortet sein Werk zwischen idealisierten Landschaften des Barock und Caspar David Friedrichs.

Überregionale Aufmerksamkeit für Bilder, Skulpturen und internationale Interventionen ist auch dem ebenfalls in Söflingen lebenden und arbeitenden Künstler Alfred Bradler gewiss. Fürs jüngste Event begibt er sich nur wenig über die Ulmer Stadtgrenzen hinaus: Unter dem Motto „Eat Art“ lädt er zum Genuss seiner seit neuestem in feine Schokolade gegossenen SAPRI-Figuren sowie eines Menüs von Matthias Schierhuber für 29. März in dessen Neu-Ulmer Restaurant.

Bildhauerin Janina Schmid hat mit ihrem Mann Frederik Kochbeck bis zum Herbst fast zwei Jahre lang die Neu-Ulmer „Putte“, den ersten kommunal betriebenen künstlerischen Off-Space der Region, geleitet, kuratiert und damit etabliert. Jetzt lädt die 1982 in Ulm geborene Künstlerin in die Rathausgalerie Grimma – für alle, die in Leipzig und Umgebung weilen, „quasi nur ein Katzensprung“, meint die einstige Pro-Arte-Stipendiatin. Dort zeigt sie von 16. März bis 5. Mai mit anderen Stipendiatinnen des Künstlerguts Prösitz neue Arbeiten. Ausstellungstitel: „Sculpture Club“.