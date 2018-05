Premiere Kunst und Krempel im Theatereizelt

Blaustein / Helmut Pusch

Die arbeitslose Maude hat auf dem Flohmarkt für drei Dollar ein Bild gekauft. Ein Original des US-Künstlers Jackson Pollock, sagt Maude. Der Kunstexperte ­Lionel Percy wird nun von einer Stiftung aus New York in den Trailerpark geschickt, in dem Maude zwischen all ihren Flohmarktschätzen lebt, um die Echtheit des Gemäldes zu überprüfen. Wenn es ein echter Jackson Pollock wäre, würde sein Marktwert im Moment zwischen 50 und 100 Millionen Dollar liegen.

Diese Geschichte erzählt Stephen Sachs in der Komödie „Das Original“ für zwei Charakterdarsteller. Es ist ein Theaterstück voller Wendungen rund um das Thema: Was ist Kunst? Was ist Kunst wert? Wie werden eigentlich Menschen bewertet? Und zu guter Letzt: Was ist die Wahrheit?

Theaterei-Chefin Edith Erhard hat das Stück mit den Darstellern Marion Weidenfeld und Sebastian Schäfer im Bühnenbild Jörg Strohs in Szene gesetzt. Premiere feiert die Inszenierung am Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 10. Mai, 17 Uhr, im Theatereizelt in Blaustein.

Doch nicht nur auf der Bühne geht es um Originale und Fälschungen. Denn das Theater lädt seine Zuschauer dazu ein, auf einem Flohmarkt im Zelt mit Kunst- und Dekostücken zu handeln. Der beginnt an jedem Vorstellungstag etwa eineinhalb Stunden vor Vorstellungsbeginn und läuft nach Vorstellungsende nochmals eine Stunde im bewirteten Zelt. Verkaufen kann dort jeder, der zwei Eintrittskarten oder zwei Geschenkgutscheine für die Theaterei löst. Angeliefert werden können die Gegenstände jetzt vom kommenden Montag bis Mittwoch, jeweils 10-12 Uhr, und vor jeder Vorstellung.

Haftung übernimmt die Theaterei für die Flohmarktwaren keine. Die Theaterei stellt die abgegebenen Gegenstände bis 30. September im Theaterei-Zelt aus, bei einem Verkauf wird der Besitzer benachrichtigt und bekommt das Geld überwiesen. Was nicht verkauft wurde, muss bis 1. Oktober abgeholt werden, sonst geht es in den Besitz der Theaterei über.

Doch Vorsicht beim Kauf eines vermeintlich echten Jackson Pollocks: Dann könnte frei nach Stephen Sachs vielleicht schon bald der Besuch eines Fachmanns ­drohen.