Markt Kunst und Handwerk als Besuchermagnet

Ulm / vs

„Etwas fürs Herz und die Seele“, „farbenfroh und schön“, „wertige Sachen und immer wieder was Neues“ – so lauteten drei von vielen Komplimenten, die im ausgelegten Gästebuch standen. Am Wochenende hatte die 16. Auflage der Kunsthandwerker-Ausstellung hunderte Besucher ins Zeughaus gelockt. Denen ging das Herz auf ob der originellen Dinge, die es zu bestaunen und zu kaufen gab: gefilzte Handpuppen, handgetöpferte Lichtschalen, Tücher, Schmuck, Taschen, Hüte, handgefertigte Schokoladen und Körperbutter, Kunstwerke aus Holz, Papier, Keramik, Spielzeug und sogar Kleinmöbel. Auch die zwei Dutzend Aussteller freuten sich über das „richtig gute Publikum“ – und so kam einiges an den Mann und die Frau, egal ob schon als Geschenk für Weihnachten oder für den Eigengebrauch. Weil’s halt so schön ist.