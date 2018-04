Prozess Kundgebung für Tolu

Ulm / swp

Der dritte Prozesstermin gegen die Journalistin Mesale Tolu und 17 weitere Personen steht an: Er findet am Donnerstag, 26. April, im Istanbuler Justizpalast statt. Tolu war im Dezember nach acht Monaten Haft zwar auf freien Fuß gesetzt worden, ist aber nach wie vor wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt und darf die Türkei nicht verlassen. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Deshalb veranstaltet der Solidaritätskreis eine Kundgebung am Freitag, 6. April, um 18 Uhr am Münsterplatz. Im Anschluss, um 19 Uhr, sind Fred Turnheim, Präsident des Österreichischen Journalisten Clubs, sowie Jens-Uwe Thomas, Reporter ohne Grenzen, zu Gast im Kornhaus.