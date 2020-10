Das Konzept für das Programm von „Stürmt die Burg“ kam von CPN Cross Promotion Network. Das Unternehmen gehört zur Ulmer Security-Gruppe SHS. CPN-Chefin Nadine Vogelmann über ihren Sommer und „Stürmt die Burg“.

FRIZZ: Deine Bilanz von „Stürmt die Burg“ 2020?

Nadine Vogelmann: „Stürmt die Burg“ 2020 war für uns durchweg positiv. Zusammen mit der Kulturabteilung der Stadt Ulm ist es uns gelungen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen in einem corona-konformen, aber doch einzigartigen Ambiente mit einem hohen Wohlfühlfaktor.

FRIZZ: Was war für Dich der krasseste Tag?

Vogelmann: Der erste Tag von „Stürmt die Burg“ – wir waren überrascht, wie viele Menschen sich dafür begeistern konnten und wie groß das Interesse an den Veranstaltungen war. Selbst Wartezeiten von bis zu zwei Stunden wurden ohne Murren in Kauf genommen, da wir gleich am ersten Tag die Kapazitätsgrenze erreicht hatten und somit erst wieder Gäste einlassen konnten, wenn jemand ging.

FRIZZ: Was dürfen wir im nächsten Jahr erwarten?

Vogelmann: Auf jeden Fall „Stürmt die Burg“ 2021 und ein noch abwechslungsreicheres Programm als in diesem Jahr. Konkret können wir noch nichts sagen, da es erst jetzt in die Programmplanung für 2021 findet man diese aber auf der Seite der Burgbar 12.