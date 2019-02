Ulmer Kultur Kulturpaten und Kulturpässe für die Kinder

Ulm / Von Lena Grundhuber

Die Kulturbürgermeisterin sagt es ganz klar: „Ich will, dass alle Kinder mit kulturellen Themen in Berührung kommen.“ Wenn man das will, muss man etwas tun, und dafür braucht man in der Regel Geld. Das hat Iris Mann vergangenes Jahr bekommen: 98 000 Euro bewilligte der Gemeinderat für Kulturvermittlung allein im Jahr 2019, dazu je zwei halbe Stellen für Stadthaus und Stadtarchiv und eine Dreiviertelstelle im Kulturamt.

Das sei nötig, findet Kulturbürgermeisterin Mann, denn die Gesellschaft werde vielfältiger, der gemeinsame Hintergrund sei nicht mehr selbstverständlich gegeben und von den Eltern könne man auch nicht mehr erwarten, dass sie sich alleine um die kulturelle Bildung der Kinder kümmerten.

Spielerische Kreativität

Wer also morgen noch Museumsbesucher und Theatergänger haben will, muss sie heute heranziehen, wie Kulturamtsleiterin Sabine Schwarzenböck es bündig auf den Punkt bringt. Das Konzept für die Kulturvermittlung in der Stadt widmet sich deshalb zunächst schwerpunktmäßig den Kindern und steht auf drei Säulen: erstens einem Programm für zehn bis zwölf Kitas, in die regelmäßig Kulturpaten kommen sollen. Künstler, aber auch Architekten oder Köche sollen die Kinder auf spielerische Art mit Kreativität in Verbindung bringen.

Die zweite Säule bilden die Schulen: Jede Klasse aller Schularten soll einmal im Jahr eine städtische Kultureinrichtung besuchen, so dass die Schüler mit ihrem „Kinderkulturpass“ am Ende jede städtische Kultureinrichtung einmal von innen gesehen haben.

Drittens waren 40 000 Euro Projektförderung für die Freie Szene ausgeschrieben, für die laut Sabine Schwarzenböck insgesamt 20 Anträge eingegangen sind – 13 davon seien positiv beschieden worden. Darunter die der „üblichen Verdächtigen“ wie Stadtjugendring und Popbastion, aber zum Beispiel auch ein Projekt der Bildhauerin Elke Winterer, die mit Senioren und Kindern zum Thema „Lebensringe“ arbeiten wolle.

Beim Stadthaus ist seit diesem Jahr Andrea Kreuzpointner als feste Kulturvermittlerin angestellt. Die oft sehr aktuellen Ausstellungen dort seien natürlich dankbarer Stoff, sagt sie. Ihr erstes Thema wird im Juni die Ausstellung „Perücke, Kopftuch, Ordenstracht“ sein: Schüler sollen Ulmer Musliminnen, Christinnen und Jüdinnen zum Thema Kopftuch porträtieren und interviewen, die Ergebnisse sind dann in der Schau zu sehen. So ähnlich hat es Pia Jerger schon in der neuen Ausstellung im HfG-Archiv auf dem Hochsträß gemacht: Die Kulturvermittlerin am Museum Ulm hat mit Kollegiaten des Aicher-Scholl-Kollegs und Schülern der Realschule Dornstadt Objekte für die Schau „Nicht mein Ding“ erarbeitet, die gleichberechtigt neben den anderen Ausstellungsstücken in den Vitrinen liegen.

Im Museum Ulm selbst laufen momentan noch die Arbeiten am neuen Vermittlungsraum im alten Vortragssaal im Erdgeschoss. Dort gibt es jetzt nämlich auch einen Wasseranschluss – denn die Kreativität kommt nicht ganz ohne Voraussetzungen aus.