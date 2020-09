Egal, ob es um die Arbeit oder das Vergnügen geht: Routine ist im von der Corona-Pandemie beherrschtenmeist Fehlanzeige. Manch liebgewordene Tradition muss komplett ausgesetzt werden – wie etwa der Besuch eines Konzerts im Ulmer Zelt . Die Kulturnacht lässt sich aber nicht unterkriegen. Sie geht am kommendenin die 20. Auflage.

Das Angebot wird im Vergleich zu den Vorjahren, wo rund 500 Akteure mehr als 120 Orte bespielt haben, allerdings deutlich geringer sein. Immerhin haben aber beachtenswert viele Kunst- und Kulturschaffende ein Programm auf die Beine gestellt:

„Es geht darum, Möglichkeiten kreativer Arbeit wieder zu eröffnen und den Kulturschaffenden bei dieser existenziellen Herausforderung beizustehen“, wirbt eine Pressemitteilung für das Kulturgroßprojekt und appelliert: „Mit jedem von Ihnen gekauften Eintrittsband unterstützen Sie die Ulmer und Neu-Ulmer Kulturschaffenden!“

Unter dem Mottosoll das kulturelle Leben wiedererweckt und dabei gleichzeitig die Gesundheit der Kulturnachtschwärmer geschützt werden. Beides unter einen Hut zu bekommen, erfordert Fantasie und Zähigkeit. Als Vorteil könnte gewertet werden, dass wegen der Pandemie nunumgesetzt werden. Das Hexenhaus etwa begibt sich an die frische Luft, stellt vor demunter anderem das Schmiedehandwerk vor und überträgt die Auftritte der Bands innerhalb des Gemäuers auf eine Leinwand im Hof.

Den Gastgebern der einzelnen Veranstaltungen obliegt die Aufgabe, Hygienestandards sicherzustellen. Statt langen Programmblöcken sind mehrere kurze Performances das Gebot der Stunde, um möglichst vielen Besuchern die Möglichkeit zum Dabeisein zu geben – ohne lange Wartezeiten.

Schräge Themen in besonderem Ambiente zeichnet seit Jahren die Kulturnacht aus. Die gibt’s auch im Corona-Jahr, wo das Wäschegeschäftzu „Booooobs! – Brüste, was macht sie so besonders?“ einlädt. Die Literatur-Performance widmet sich ernsten und skurrilen Fragen rund ums schöne Fettgewebe.