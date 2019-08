Wo wird Reis wie zubereitet? Josefine Bhuiya möchte in der Kulturnacht am Samstag, 21. September, dazu beitragen, dass die Menschen darüber mehr erfahren. Reis gehört zu den wichtigsten Lebensmitteln der Welt. Aber wie wird er wo gekocht, und kommt womöglich etwas ins Kochwasser? Josefine Bhuiya (61) möchte in der Kulturnacht am Samstag, 21. September, dazu beitragen, dass die Menschen darüber mehr erfahren.Reis werde in Syrien unter Zugabe von Nu...