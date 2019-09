Bei der Kulturnacht gibt es wieder jede Menge Tanz, Musik, Kunst und Poesie. Wer dabei sein will, aber noch kein Eintrittsband hat, der bekommt hier seine Chance: Wir verlosen fünf Mal zwei Eintrittsbändchen. Alles was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr weiter unten in den Teilnahmebedingungen. Wir drücken die Daumen - Viel Glück!

Programm und Highlights: Was ist bei der Ulmer Kulturnacht 2019 geboten?

Eine Tanzperformance im Stadthaus ansehen, Videospiele zocken im Verschwörhaus oder doch lieber mit den Kids zum Puppentheater? Bei der Kulturnacht 2019 in Ulm stehen über 120 Events auf dem Programm – nicht einfach, da den Überblick zu behalten. Wir haben euch deshalb unsere Highlights des Programms 2019 herausgesucht.

