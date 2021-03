Die Veranstaltungs- und Kulturbranche ist von der Krise mitunter am Härtesten getroffen. Die Initiative #kulturgesichter0731 gibt all den Menschen vor und vor Allem auch hinter den Kulissen ein Gesicht

Seit einem Jahr steht der Kulturbetrieb still

Die Kultur- und Eventbranche fühlt sich in der Krise von der Politik vernachlässigt. Bislang gibt es so gut wie keine Hilfen für diesen Wirtschaftszweig. Sie macht normalerweise einen Jahresumsatz von rund 130 Milliarden Euro. Und seit gut einem Jahr ist es still geworden in der Branche. Deshalb erinnert die Ulmer Initiative #kulturgesichter0731 mit einer Mahnwache am 13. März um 15 Uhr auf dem Münsterplatz, an den Jahrestag des Veranstaltungs-Lockdowns.

