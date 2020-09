Eine klare Ansage: „Suchen Sie sich gezielt Ihre Favoriten aus und versuchen Sie am besten nicht, so viel Programm wie möglich ,abzugrasen’.“ Okay, dann halt in diesem Jahr nicht drauflosbummeln, sondern eine Route auf der Kulturnacht-App programmieren. Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmit...