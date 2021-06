„Mach ich gleich“ – das sei ja nun der Satz, den sie am häufigsten höre, sagt die Ulmer Schauspielerin Margarete Lamprecht: „ein Mantra des Alltags“ in einem Haushalt mit drei Kindern. „Mach ich gleich“ heißt nun ihr „Aber-Abend“, so eine Art „Musical des täglichen Lebens“,...