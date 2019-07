Timo Handschuh, Generalmusikdirektor des Theaters Ulm und des Philharmonischen Orchesters der Stadt Ulm, wird seinen Vertrag nicht verlängern.

Am Samstag saß Timo Handschuh noch im Theater-Foyer am Flügel und hämmerte auf der Theaterpreis-Gala launig das „Carmen“-Vorspiel in die Tasten: „Auf in den Kampf!“? Ja, aber nach der Saison 2020/2021 nicht mehr in Ulm. Am Montag teilte der Generalmusikdirektor auch dem Philharmonischen Orchester mit, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Intendant Kay Metzger betonte, dass „die Chemie“ zwischen Handschuh und ihm „von Anfang an gestimmt“ habe, dass er den Schritt seines Chefdirigenten bedaure, dass dessen sehr persönliche künstlerische Entscheidung „Hochachtung“ verdiene.

Seit 2011 am Theater Ulm

Handschuh war 2011 als Nachfolger von James Allen Gähres und unter Intendant Andreas von Studnitz nach Ulm gekommen und hatte schnell neue Akzente gesetzt, in Oper und Konzert das Publikum euphorisierend gewonnen. Was unvermindert zu spüren ist: Der 44-Jährige, der zuvor an der Staatsoper Stuttgart vom Korrepetitor bis zum Assistenten des GMD alle Stationen durchlief, ist ein Vertreter bester deutscher Kapellmeistertradition. Herausragend seine Ulmer Großproduktionen von „Lulu“, „Lohengrin“ bis „Elektra“ , seine dramaturgisch ausgetüftelten Konzertprogramme wie sein ausgelassener Humor, den er besonders in den Neujahrskonzerten zeigt.

Es war dann jedenfalls ein kluger Schachzug des neuen Intendanten Kay Metzger gewesen, den Publikumsliebling zu halten, mit Handschuh als verlässlichem Generalmusikdirektor zu beginnen. Dass jetzt, zwei Jahre vor Ablauf des Vertrags, die Zukunftsfrage gestellt werden würde, war klar. Und Handschuh hat sich entschieden: Nach dann zehn Jahren ist Schluss in Ulm.

„Es waren unglaublich bereichernde Jahre, ich bin wahnsinnig stolz und glücklich über diese Zeit. Wir haben gemeinsam viel erreicht und werden noch viel gemeinsam schaffen“, bilanzierte Handschuh im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. Es gebe auch „keine Abnutzungserscheinungen“ zwischen ihm und dem Orchester. Er habe sich das alles „lange überlegt“, aber in zwei Jahre wolle er sich neuen Aufgaben widmen: auch gerne „höheren“.

Kein Zweifel, mit 44 Jahren muss ein Dirigent, der Karriere machen will, den Absprung aus Ulm planen. Und Handschuh, der mit seiner Familie in Langenau lebt und ein Haus gebaut hat, weiß ziemlich genau, was er will. Sechs Jahre lang hatte er neben seinen Ulmer Aufgaben als GMD auch die künstlerische Leitung des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforzheim inne. Am Sonntag dirigierte er sein Abschiedskonzert. „Das war eine tolle Arbeit, auch eine enorme Doppelbelastung, ich hatte keine Möglichkeit, andernorts zu gastieren. Diese Zeit kommt jetzt.“

Im Oktober debütiert Handschuh in Leipzig und dirigiert am Pult des Gewandhausorchesters eine „Schwanensee“-Serie. „Ich möchte mich jetzt auf dem Markt wieder zeigen.“ Was er 2021 so vorhabe? Das sei noch völlig offen, „ein Risiko haben wir Theaterleute ja alle“. Wobei er aber erst in zwei Jahren gehe, also noch zwei Ulmer Spielzeiten vor sich habe und noch viele Ideen realisieren möchte. Man dürfe in seiner letzte Saison große Werke erwarten. Auch noch eine Wagner-Oper, gar den „Parsifal“? Diese Frage wollte Handschuh natürlich nicht beantworten.

Intendant Metzger begleitete am Montagmorgen Timo Handschuh zunächst zur Orchesterversammlung – und war dann mittags telefonisch beim Betriebsfest des Theaters in der „Hundskomödie“ zu erreichen. Wie geht es weiter? Da man, wie vereinbart, zwei Jahre vor Ablauf des GMD-Vertrags über die Zukunft gesprochen habe, sei nun ausreichend Zeit für das Besetzungsverfahren. Auf jeden Fall wolle er das Orchester „eng miteinbeziehen“ bei der Wahl eines Generalmusikdirektors oder einer Generalmusikdirektorin.

