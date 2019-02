100 Jahre Frauenwahlrecht Künstlerinnen signieren Fahnen

Ulm / cl

Einen bunten Herbst und Winter hatten sich die Initiatorinnen der Aktion „100 Jahre Wahlrecht für Frauen“ gewünscht – und waren erfolgreich: Aus vielen Ulmer Fenstern hingen die von Künstlerinnen gestalteten Fahnen, ebenso an den Masten der Stadt. Die Paten, die diese großen Flaggen durch Spenden finanziert haben, können sie an diesem Samstag, 2. März, von 14 bis 16 Uhr abholen: in der Rabengasse 9 bei Anja Stemshorn. Viele der Künstlerinnen und Künstler werden vor Ort sein und die Fahnen, wenn gewünscht, signieren. „Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für alle Käufer der kleinen Flaggen“, teilt Daniela Kluthe-Neis vom Projekt mit. Außerdem wird eine Anleitung für das Umarbeiten beziehungsweise Weiterverwenden der Stoffe ausliegen.