Theater Ulm Künftiger Schauspieldirektor Brandis stellt sich vor

Ulm / Magdi Aboul-Kheir

Jasper Brandis wird in der nächsten Spielzeit Schauspieldirektor. Jetzt bringt er aber erstmal Hans Henny Jahnns Drama „Die Krönungs Richard III.“ auf die Bühne.

Über Sprache sprechen. Jasper Brandis liebt es. Sprache auf der Bühne zum Ereignis machen. Jasper Brandis kann es, das hat er schon 2016 mit seiner Inszenierung von „Kasimir und Karoline“ am Theater Ulm gezeigt. Und morgen feiert Hans Henny Jahnns „Die Krönung Richards III.“ Premiere, aber nun ist Brandis nicht nur als Regisseur in Ulm, sondern auch als Schauspieldirektor in spe. Er gehört zum Leitungsteam von Intendant Kay Metzger, das im September loslegt. Daher lerne er das Haus jetzt schon ganz anders kennen, „man schaut mehr auf Strukturen“.

Seit 1999 arbeitet Brandis, der erst Jura studierte und dann zum Theater fand, als freier Regisseur. Wichtige Arbeiten waren „Warten auf Godot“ in Göttingen, „Jenseits von Eden“ in Lüneburg, auch das Kinderstück „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ in Bonn. Und eben nicht zu vergessen „Kasimir und Karoline“ in Ulm, eine dichte, tieftraurige Inszenierung.

Er habe in all den Jahren durchaus „den Luxus genossen, von außen zu kommen, über ein Haus zu schimpfen und wieder abzudampfen“, wie er sagt – und dann grinst. Nun aber habe er ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten, „und das fühlt sich gut an“. Tatsächlich habe er nicht lange nachdenken müssen, als im vergangenen Sommer Kay Metzgers Anruf kam. Ganz ehrlich: „Ich habe mir schon ein paar Jahre gewünscht, dass man mich mal fragt.“

Metzger schätzt ihn schon länger; in dessen Detmolder Landestheater hat der 1971 in New York geborene, bislang überwiegend in Hamburg lebende Brandis den „Faust“ auf die Bühne gebracht und auch die Musical-Komödie „Non(s)sens“. Nach dem Jahnn-­Drama in Ulm inszeniert er dort noch eine „Odyssee“-Neufassung John von Düffels.

Das Motto der ersten Ulmer Metzger-Spielzeit – „Bürgerlichkeit“ – findet Brandis äußerst reizvoll. Zum Saisonauftakt wird er „Die Räuber“ auf die Bühne bringen, der Schiller sei zu dem Motto geradezu ein „Knallerstück“. Dann wird er Georg Kaisers „Von morgens bis mitternachts“ inszenieren, „das schleppe ich schon seit Jahren mit mir herum“. Und schließlich Johannes Nabers „Zeit der Kannibalen“, ein lustig-böser Text über entsolidarisierten Individualismus.

Zu viele solcher Well-Made-Plays mag Brandis freilich nicht, er will „weg von klebrigem Naturalismus und Küchentisch-Psychologie“. Als Schauspieldirektor zieht es ihn zu „originär theatralen Stoffen“. Er will Mut zur Überhöhung, zu Pathos und großen Gefühlen zeigen, auf Form setzen und, ja, seinem „Fetisch Sprache“ Raum geben.

Zumutung im besten Sinn

Dem kann er auch schon bei der „Krönung Richards III.“ frönen. Jahnns krude, monologische, zugleich sehr musikalische Sprache habe ihn angezogen, er will „diese Sprachkaskaden erfahrbar machen“. Der Text sei wie eine Partitur voller Cluster, die sich aneinanderreihen.

Die 160 Seiten des Dramas, die ungekürzt acht oder mehr Stunden Theater bedeuten, hat er auf ein Viertel eingedampft, aber es war ein langwieriger Prozess, „das Ding zu durchdringen, manchmal war ich verzweifelt“. Drei Stunden inklusive Pause wird der Abend nun dauern, „und das braucht’s auch“.

Mit Shakespeares „Richard III.“ hat das Ganze recht wenig zu tun, Jahnn distanziert sich von dessen Figur und Form. Brandis interessiert die Introspektion des Charakters, dessen Hybris und Arroganz, der Schmerz und die Zerbrechlichkeit. Das alles teile sie wohl mit dem Autor, diesem kompromisslos-sperrigem Außenseiter. Das Stück sei „eine Zumutung im besten Sinn“, findet Brandis, und in seinen Worten klingt das wie ein Versprechen.