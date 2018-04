Soziales Künftig Viererzimmer im Übernachtungsheim

Ulm / Verena Schühly

Das Rote Kreuz (DRK) betreibt in der Frauenstraße 123 seit vielen Jahren ein Übernachtungsheim für Wohnungslose. Bislang gibt es dort 30 Schlafplätze für wohnungslose Männer. Obdachlose Frauen kommen seit dem Sommer vergangenen Jahres in einer eigenen Unterkunft in Wiblingen unter: Eine Wohnung mit vier Räumen und sozialpädagogischer Betreuung, die ebenfalls das DRK im Auftrag der Stadt Ulm betreibt.

In der jüngsten Sitzung des Fachbereichsausschuss Soziales des Gemeinderats kam die Rede auf das Übernachtungsheim in der Frauenstraße. Helmut Hartmann-Schmid, Leiter der Abteilung Soziales, berichtete von Plänen, die Wohnqualität dort zu verbessern: „Das ist schon lange angestrebt.“ Dazu soll es künftig Vierer- statt der bisherigen Zehnbettzimmer geben und einen Raum für die medizinische Versorgung, die Medizinstudenten ehrenamtlich leisten.

Es braucht mehr Räume

Das bedeutet aber: Es braucht mehr Räume. Gelöst werden sollte dieses Problem eigentlich durch die Aufstockung des Hauses um zwei Etagen. Doch mittlerweile haben statische Berechnungen ergeben, dass das nicht möglich ist. Laut Hartmann-Schmid wird nun alternativ geprüft, ob es möglich ist, nur eine Etage aufzustocken. Zusätzliche Räume sollen dadurch geschaffen werden, dass ein Durchbruch ins Nachbarhaus Frauenstraße 125 gemacht wird, in dem das DRK seine Geschäftsstelle und die Büros für die Verwaltung hat. Allerdings muss dann eine Lösung für neue Büroräume gefunden werden.

Hartmann-Schmid versprach, dass die konkreten Pläne bis zum Herbst stehen werden, „damit sie spätestens im Jahr 2020 verwirklicht werden können“. Im Zuge dessen soll auch ein neues Gesamtkonzept für die Wohnungslosenhilfe der Stadt Ulm aufgestellt werden.

Insgesamt bekommt das DRK für den Betrieb des Übernachtungswohnheims und der Tagesstätte ein jährliches Budget von rund 340 000 Euro von der Stadt Ulm.

Wärmestube der Caritas

Die Caritas ist ebenfalls für die Stadt Ulm tätig: Sie betreibt am Michelsberg die Beratungsstelle und eine Wärmestube für Obdachlose. Dafür bekommt sie ein Budget von rund 227 000 Euro. Das Gebäude am Kienlesberg ist allerdings auch in keinem guten Zustand, so dass mittelfristig auch hier eine Alternative gefunden werden muss. Das werde im künftigen Konzept aber bereits berücksichtigt, kündigte Hartmann-Schmid an.