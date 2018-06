Soziales Künftig mehr Besuche für Senioren

Ulm / swp

Neuweiler im Landkreis Calw, Rheinfelden direkt an der Grenze zur Schweiz und Ulm: Die drei sehr unterschiedlichen Städte hatten sich 2014 gegen zahlreiche andere Kommunen in einem Landeswettbewerb durchgesetzt, in dem es um präventive Angebote für Senioren ging. Wissenschaftlich begleitet wurde das über vier Jahre laufende Landesmodellprojekt „PräSenZ – Prävention für Senioren Zuhause“ vom Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung (DIP).

Finanziell gefördert wurde es durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg und aus Mitteln der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung sowie der kommunalen Landesverbände. Zudem wurde jetzt der Förderzeitraum um zwei Jahre, bis zum September 2019, verlängert.

In Ulm wurden seit Mai 2015 ältere, selbstständig lebende Menschen am Eselsberg und in der Innenstadt gezielt von eigens geschulten Beraterinnen besucht: Anlässlich ihres 75. oder 80. Geburtstages erhielten die Senioren ein Schreiben der Stadt, in dem der Hausbesuch einer Beraterin angeboten wurde. Das Angebot wurde sehr gut angenommen: Gut die Hälfte der Angeschriebenen bat um einen Besuch. Die Beraterinnen informierten die Jubilare über Hilfsangebote, vermittelten Unterstützung, leisteten in Einzelfällen praktische Alltagsbegleitung oder vermittelten auf Wunsch in eine sinnstiftende ehrenamtliche Tätigkeit.

Ausdrücklich lobt Bürgermeisterin Iris Mann das Engagement der Beraterinnen. „Sie fungieren als unsere Ansprechpartnerinnen gegenüber den älteren Menschen und bauen zugleich Brücken in ganz verschiedene Bereiche hinein.“ Mittelfristig solle das Angebot zu Hausbesuchen auf alle Ulmer Sozialräume ausgedehnt werden.