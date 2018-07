Kroaten jubeln über Sieg

swp

Noch sind sie nicht Weltmeister, aber der Jubel der Kroaten über den Sieg ihres Teams im Viertelfinale der Fußball-WM war am Samstagabend schon weltmeisterlich. Das Spiel gegen Gastgeber Russland war zwar eher mau, das Weiterkommen erst nach nervenaufreibendem Elfmeterschießen sichergestellt, aber: egal. Auch auf dem Donaufest zitterten und jubelten Anhänger bei der TV-Übertragung mit ihrer Mannschaft, und am Sonntag zeigten sich noch etliche stolze Fans im charakteristischen rot-weiß gewürfelten T-Shirt an den Ständen entlang der Donau. Jetzt ist die Hoffnung der Kroaten natürlich groß, dass das Nationalteam das Ergebnis der WM 1998 toppt. Damals war Kroatien am Ende Dritter.