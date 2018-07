Fußball Kroaten feiern historischen WM-Erfolg

Ulm/Neu-Ulm / cl

Mit einem Autokorso durch die Ulmer Innenstadt haben viele der rund 3000 in der Region lebenden Fußballfans mit kroatischen Wurzeln den Einzug ihrer Nationalmannschaft um Superstar Luka Modric ins Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gefeiert. Das Hupkonzert der Autos, geschmückt mit den rot-weißen Schachbrettflaggen, begann gleich nach dem 2:1-Sieg gegen England. Besonders stolz sind die Fans auf die Ex-Bundesligaspieler Ivan Perisic und Mario Mandzukic, die mit ihren Toren den Triumph erreichten. Nun hoffen sie, dass die Mannschaft am Sonntag ihr Fußball-Wunder gegen Frankreich perfekt macht. Dann dürften sie nochmal ausgelassen in der Ulmer Innenstadt feiern.