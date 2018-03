Kritzel erzählt Kritzel ist schon sehr gespannt

Ulm / Kritzel

Auf dieser „Wir lesen“-Seite sieht man mal, wie anstrengend mein Job als Maskottchen bei der Zeitung eigentlich ist. Denn schließlich helfe ich bei allem ein bisschen mit, ich werde einfach überall gebraucht. Ich gehe auf Themen-Suche, mache Fotos, schreibe Geschichten... Kein Wunder, dass ich abends so müde bin, dass ich direkt ins Bett falle. Richtig anstrengend ist für mich auch das frühe Aufstehen. Ich bin doch eigentlich ein Langschläfer!

Als richtiger Zeitungsprofi erkläre ich auch in den „Wir lesen“-Begleitheften, wie eine Zeitung entsteht. So wissen unsere Projektteilnehmer ganz genau, wie viele Arbeitsschritte notwendig sind, bis die SÜDWEST PRESSE bei den Lesern schließlich auf dem Frühstückstisch liegt. Aber die Zeitung kann ja auch nach dem Lesen noch sinnvoll verwendet werden – darum muss ich mich natürlich auch noch kümmern. Man kann damit richtig coole Sachen basteln, zum Beispiel einen Zeitungshut. Das mache ich am liebsten. Darunter kann ich mich nämlich auch mal verstecken und heimlich ein kleines Nickerchen machen.

Eine „Wir lesen intensiv“-Klasse hat sogar mal ihr ganzes Klassenzimmer in der Schule mit Zeitungen tapeziert. Das war natürlich ganz nach meinem Geschmack – es sah einfach richtig gemütlich aus! Den Schülern hat das genauso gut gefallen. Wenn es im Unterricht dann mal etwas langweilig war, konnten sie einfach an die Wände schauen und Zeitung lesen.

Aber auch unsere Vorschüler zaubern richtig tolle Dinge aus der gelesenen Zeitung. Vor zwei Wochen hat für die ersten „Wir lesen mini“-Gruppen in der Region die Projektzeit begonnen. Seitdem wurden zum Beispiel schon Chefredakteurs-Hocker und Mikrofone aus Zeitungen angefertigt – was ein richtiger Kinderreporter eben so braucht. Ganz wichtig ist natürlich auch ein guter Fotoapparat. Seit ich bei der Zeitung als Maskottchen arbeite, lege ich ihn kaum mehr aus der Hand.

So gut ausgerüstet gehen die Vorschüler auf ihre eigenen Recherche-Touren. Auf dem Plan stehen viele interessante Interviews und Ausflüge. Ich bin schon sehr gespannt, was unsere Projektteilnehmer dabei alles in Erfahrung bringen. Das gibt bestimmt viele spannende Geschichten und schöne Fotos, die in den kommenden Wochen auf unserer „Wir lesen“-Seite zu finden sind. Ich kann es kaum erwarten, sie zu lesen. Bis bald!