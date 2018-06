Bebauungsplan Kritik am Baugebiet

Pfuhl / Fabian Wiek

Das neue Baugebiet „Im Eiland“ treibt die Pfuhler um. Rund 100 Interessierte waren zur Infoveranstaltung in den Museumstadl gekommen. Am nördlichen Ortsrand Pfuhls sollen neben Einfamilien-, Doppel-, Ketten- und Reihenhäuser auch mehrgeschossige Wohnhäuser gebaut werden.

Markus Krämer, Stadtbaudirektor der Stadt Neu-Ulm, sagte: „Wir haben bewusst sparsam geplant.“ Denn Bauflächen seien knapp, auch weil private Eigentümer angesichts der niedrigen Zinsen nur ungern verkaufen. Dem steht eine hohe Nachfrage nach Wohnraum entgegen. Die Stadt will die Fläche effizient nutzen und deshalb bis zu fünf Stockwerke zulassen.

Was neu sein soll, sei auch der Umgang mit Regenwasser. Der städtische Stadtplaner Raimund Heckmann sprach von Versickerungsflächen, weshalb die bereits bestehenden Abwasserkanäle nicht überflutet würden.

Nach der Vorstellung des Bebauungsplans rief die dritte Bürgermeisterin Rosl Schäufele zur Diskussion auf. Es waren meist Anwohner gekommen, deren Grundstücke an das neue Baugebiet angrenzen. So wie Manfred Hackenberg, Anwohner an der Saalbaustraße. Er befürchtet extrem mehr Verkehr in seiner Straße, da sie im vorläufigen Bebauungsplan die einzige Anbindung ans bestehende Straßennetz ist.

Karlheinz Becher, Anwohner im Brumersweg, hat ganz ähnliche Sorgen. Er wollte wissen, was in Sachen Parkplätzen geplant ist. Die seien nämlich jetzt schon knapp in der Gegend. Raimund Heckmann erwiderte, dass bei den mehrgeschossigen Wohnhäusern unterirdische Parkgaragen gebaut werden müssen.

Andere Anregungen der Anwohner betrafen die Sicherheit für die Schulkinder an der Zufahrtsstraße zum neuen Wohngebiet, den Lärm und das Parkaufkommen wegen des Hundetrainingsplatzes sowie die Frage, wie Rettungskräfte in einem Notfall in das Wohngebiet kommen sollen, wenn die einzige Straße blockiert sei.

Die Bürger waren jedoch auch kooperativ. Vor allem damit, dass sowohl Verkehrsaufkommen als auch die Parkplatzproblematik hinnehmbar seien, wenn höchstens dreistöckig gebaut werden würde. Schäufele und Krämer forderten aber auch ein Einsehen der Anwohner. „Die Leute sehen ungern Veränderungen, das ist verständlich. Pfuhl ist aber kein Dorf mehr“, sagte Schäufele.

Im Herbst will die Stadt Neu-Ulm den Bebauungsplan auslegen, um mit Kritikern in eine zweite Runde zu gehen. Nach der Erschließung des Gebiets 2019 soll 2020 begonnen werden, 2021 dann die ersten Häuser entstehen.