Kriminalstatistik Neu-Ulm: Gewalt nimmt wieder zu

Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Für den auch für Neu-Ulm zuständigen Kemptener Polizeipräsidenten gehört die Region zu den sichersten in ganz Deutschland. „Wir haben fast die identische Zahl an Straftaten wie im vergangenen Jahr“, sagte Werner Strößner bei der Vorstellung der Kriminalstatistik für 2017. Bereinigt man die Gesamtzahl um nur von Asylbewerbern begehbaren Taten gegen das Asylrecht, geht die Kriminalität im Präsidiumsbereich zwischen Donau und Alpen sogar um 1,35 Prozent zurück: „Das ist eine schöne Entwicklung.“

Vor dem Hintergrund des Flüchtlingszustroms im Jahr 2015 ist diese Beobachtung umso wichtiger, als die Kriminalität in den letzten drei Jahren mit aktuell 39.104 Straftaten nahezu gleich geblieben ist. Zwar sei der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen an der Kriminalität höher als deren Bevölkerungsanteil. Wie Strößner sagt, gebe es aber „keinen belastbaren Hinweis“ darauf, dass Flüchtlinge straffälliger seien als Deutsche. Außerdem erzeuge die spezielle Lebenssituation der Migranten Straftaten, wie sie in anderen Lebensumständen nicht entstünden. Strößner: „Mehr als die Hälfte der Taten werden in den Asylunterkünften verübt.“

Allerdings gibt es im Detail ganz unterschiedliche Entwicklungen. So nimmt beispielsweise die Gewalt in der Gesellschaft wieder zu, während die so genannte Straßenkriminalität seit Jahren kontinuierlich abnimmt. Letztere ist ein Sammelbegriff für Straftaten, die im öffentlichen Raum begangen werden.

Großer Anteil Jugendlicher

Darunter fallen Gewaltdelikte, aber auch Sachbeschädigungen, Raub und Diebstahl. „Wir haben den niedrigsten Wert seit zehn Jahren“, sagt dazu der Leitende Kriminaldirektor Albert Müller (siehe Grafik): „Das ist eine super Kurve.“ Im gleichen Zeitraum allerdings stiegen die Gewaltdelikte jetzt im dritten Jahr, nachdem 2014 ein Tiefststand mit 1206 Delikten registriert wurde.

Bei beiden Deliktarten sind Jugendliche und Heranwachsende bis 21 Jahre und ausländische Tatverdächtige aller Altersgruppen gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil überproportional vertreten. „Kriminalität ist männlich“, sagt Müller – und könnte hinzufügen: oft alkoholisiert. Mehr als ein Drittel aller Gewalttaten wird unter dem Einfluss von Alkohol begangen.

Angestiegen sind auch die angezeigten Sexualstraftaten von 436 auf 510 im ganzen Präsidiumsbereich. Allerdings wird dies mit zwei Rechtsänderungen erklärt. Zum einen muss für eine Vergewaltigung nicht mehr der Nachweis von angewendeter Gewalt erbracht werden. Vielmehr reicht es aus, dass es gegen den Willen des Opfers geschehen ist. Nein heißt nein, war der Slogan, unter dem diese Rechtsänderung bekannt wurde.

Warnung vor Telefonbetrug

Außerdem wurde sexuelle Belästigung unter Strafe gestellt, was früher oft als Beleidigung behandelt wurde und statistisch somit anders erfasst war. „Um das beurteilen zu können, müssen wir aber die nächsten Jahre abwarten“, sagt Müller. Der Anteil der Sexualstraftaten an der Gesamtkriminalität beträgt 1,2 Prozent.

Wie schon vor zwei Wochen die Staatsanwaltschaft Ulm hat jetzt auch die Polizei in Kempten vor „falschen Polizeibeamten“ gewarnt. Erst am Dienstagabend konnten die Beamten gerade noch verhindern, dass ein Rentner in Neu-Ulm um 20.000 Euro betrogen wurde. Polizeipräsident Strößner ruft in dem Zusammenhang zu großer Wachsamkeit auf, auch wenn auf dem Telefondisplay die Notrufnummer 110 auftauche. In solchen Fällen sollen die Menschen auflegen, und die richtige 110 wählen.