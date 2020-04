„Glücklicherweise erhielt Vater auch keinen Einsatzbefehl vom Volkssturm; ich habe nichts davon gehört, dass dieser in Ulm überhaupt zum Einsatz angetreten ist.“ So beschreibt der Ulmer Walter Barnickel in seinen dem Stadtarchiv Ulm vorliegenden Erinnerungen die Situation an jenem 24. April 1...