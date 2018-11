Veranstaltung Kretschmann zieht Bilanz zur Halbzeit

Ulm/Ehingen / swp

Die baden-württembergische Wirtschaft brummt, in großen Teilen des Landes herrscht praktisch Vollbeschäftigung, die Kriminalitätsbelastung ist so gering wie seit Jahrzehnten nicht, der Schutz von Umwelt und natürlichen Ressourcen befindet sich in Baden-Württemberg auf einem guten Weg. Zur Halbzeit der Legislaturperiode ist der richtige Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz – und für Fragen. Was hat Grün-Schwarz schon geschafft, was noch geplant? Wie hält die Koalition die Gesellschaft zusammen? Wie bleibt Baden-Württemberg wirtschaftlich weiter spitze? Wie schafft es das Land, seine Lebensgrundlagen zu erhalten? Wie kann die Sicherheit gewährleistet werden? Welche Ziele sollen in den kommenden zweieinhalb Jahren erreicht werden?

Fragen dieser Art möchten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein Stellvertreter Thomas Strobl am Montag, 26. November, im Ehinger Kultur und Tagungszentrum Lindenhalle beantworten – zunächst auf der Bühne, anschließend mit den Menschen bei einem Stehempfang. Die Veranstaltung „Nüchtern betrachtet erfolgreich. Für Land und Leute: Zwischenbilanz, Ziele und Ideen“ beginnt um 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Anmeldung online unter www.baden-wuerttemberg.de/halbzeit-ehingen