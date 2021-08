Ralf Rambach war selbst Krebspatient. 19 Jahre ist es her, dass er an chronisch lymphatischer Leukämie erkrankte. Monatelange Klinikaufenthalte in Ulm, Chemotherapien, eine Stammzelltransplantation – er sei dem Tod damals von der Schippe gesprungen, erzählt der heute 74-Jährige.

Dankbarkeit ist ...