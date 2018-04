Sedelhöfe Ulm Kran hebt 33 Tonnen-Bagger aus der Baugrube

Next

Hier schwebt der zweite Bagger in schwindelerregenden 18 Metern über dem Boden der Baugrube. Der starke Wind lässt die schwere Fracht am Haken des Krans teilweise ordentlich schaukeln. © Foto: Christian Wille

Die Baugrube ist 18 Meter tief. Und zwei schwere Bagger müssen die Arbeiter passgenau an der Kannte der Baugrube entlang mit Hilfe des riesigen Krans sicher in die Höhe befördern. © Foto: Christian Wille

Der erste Bagger hängt wie geplant am Freitag um 9 Uhr am Haken des 90-Tonnen-Krans. Der Bagger selbst wiegt satte 33 Tonnen. © Foto: Christian Wille

Ulm / Chirin Kolb

Spektakel auf Baustelle: Am Freitag sind zwei Bagger mit einem 90-Tonnen-Kran aus der Baugrube der Sedelhöfe gehoben worden.

Spektakuläre Aktion an der Baustelle der Sedelhöfe in Ulm: Mit schwerem Gerät wurden am Freitag zwei jeweils 33 Tonnen schwere Bagger aus der 18 Meter tiefen Baugrube gehoben.

Spektakel mit 90-Tonnen-Kran

Damit sind die Aushub- und Tiefbauarbeiten für das Wohn- und Einkaufszentrum beendet. Es dauerte kaum vier Minuten, bis ein 90 Tonnen schwerer Kran die erste Baumaschine aus der Tiefe nach oben gehievt und sicher neben der Baugrube abgestellt hatte – begleitet von einem größeren Medienaufgebot und einigen neugierigen Zuschauern.

Wie geht es weiter?

Wenn einige Restarbeiten erledigt sind, beginnt Ende April der Hochbau. Zunächst entstehen vier Untergeschosse: drei Tiefgaragenebenen und ein Geschoss für Handel. Die Sedelhöfe sollen im Frühjahr 2020 eröffnen.

