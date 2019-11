Ja, Kinderbetreuung in Ulm ist für manche richtig teuer. Insbesondere für Eltern, die arbeiten gehen, ein gutes Einkommen haben und für ihre kleinen Kinder (unter drei Jahren) daher längere Betreuungszeiten in der Krippe buchen – oder buchen müssen. Sonst ist es kaum zu stemmen, dass beide Eltern berufstätig sind.

Nutznießer des Systems der sozialen Staffelung von Kita-Gebühren, wie es in Ulm gilt, sind Familien, die nur wenig Geld haben. Für rund 20 Prozent aller Kinder ist der Besuch einer Kita bereits kostenfrei.

Zwei unterschiedliche Vorschläge liegen vor

Die Frage, wie man mehr Eltern finanziell bei den Kosten für die Kinderbetreuung entlasten kann, kommt regelmäßig aufs Tapet. Aktuell gibt es zwei Ansätze: Zum einen das von SPD, Linken, Piraten und Gewerkschaften getragene lokale Bündnis für beitragsfreie Kitas in Ulm. Und zum anderen der gemeinsame Antrag von CDU/UfA, FWG und FDP, die einen pauschalen Abschlag von fünf Prozent für alle Eltern vorschlagen. Bei den Etatberatungen in der nächsten Woche wird sich zeigen, was möglich ist.

Denn eines ist sicher: Dafür muss die Kommune tief in die Tasche greifen. Es gibt gute Gründe für den Wunsch nach einer kostenlosen Kinderbetreuung, denn auch der Besuch von Schulen und Hochschulen ist hierzulande gebührenfrei. Veränderungen müssten aber dringend in Berlin oder wenigstens Stuttgart eingeleitet werden.