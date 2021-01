Vor einem Monat kündigte der Arbeitskreis Kultur voller Hoffnung an: Vom 15. Januar an bis Ende April 2021 solle aus dem Kornhaus ein „Kulturspeicher“, eine corona-konforme Spielstätte für die freie Szene in Ulm werden. Nun steht der geplante Starttermin kurz bevor, das Ende des Lockdowns abe...