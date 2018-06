Meinung Kommentar zum Brief der Handwerkskammer: Koordinierung ist wichtig

Kommentar zum Brief der Handwerkskammer: Koordinierung ist wichtig

Ulm / Julia Kling

Der Ärger der Handwerkskammer ist verständlich. Betriebe stellen Flüchtlinge als Auszubildende oder Hilfskräfte ein, nehmen den zusätzlichen Aufwand, der zweifelsohne entsteht, auf sich und dann kann es sein, dass der Geflüchtete wieder abgeschoben wird. Für den Geflüchteten wie auch für den Betrieb, der längerfristig mit dem Mitarbeiter plant, ist das unerfreulich.

Dass die eine Behörde weiß, was die andere tut und ein regelmäßiger Austausch stattfindet, darf erwartet werden. Schließlich fließen immense Summen, vom Steuerzahler finanziert, in Maßnahmen, um Flüchtlinge fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Eine Bleibeperspektive und gesetzliche Regelungen müssen Voraussetzungen sein, um Flüchtlingen wie Betrieben Planungssicherheit zu geben.

Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Unternehmen nicht nur aus reiner Nächstenliebe handeln. Viele Betriebe treiben Nachwuchssorgen um, da immer mehr Schulabgänger lieber an die Hochschule als in die Lehre gehen. Zwar fruchten nach und nach die Bemühungen der Kammern, auch Abiturienten für eine Ausbildung zu begeistern. Flüchtlinge sind, mit ausreichenden Sprachkenntnissen, dennoch willkommen, um Lücken zu schließen, gerade auch in Berufsfeldern wie etwa Bäcker, die bei Schulabsolventen weniger beliebt sind.