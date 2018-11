Universität Kooperation mit College in Tel Aviv

Neu-Ulm/Tel Aviv / swp

Großer Erfolg für die Ulmer Traumaforschung: Der 2014 bewilligte Sonderforschungsbereich „Gefahrenantwort, Störfaktoren und regeneratives Potenzial nach akutem Trauma“ wird für weitere vier Jahre von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit Fördergeldern unterstützt. Die Rede ist von annähernd elf Millionen Euro.

Das interdisziplinäre Forschungsvorhaben, an dem 19 Kliniken und Institute der Ulmer Uni-Medizin beteiligt sind, ist hochrelevant: Rund acht Millionen Deutsche erleiden jedes Jahr ein Trauma und verursachen so geschätzte 30 Milliarden Euro Gesundheitskosten – Arbeitsausfälle eingerechnet. Das Ziel des SFB ist, traumatische Verletzungen bis auf die molekulare und zelluläre Ebene grundlegend zu verstehen: Im Falle eines Traumas löst die Zerstörung von Gewebe und Zellbarrieren eine sofortige Aktivierung verschiedener Abwehrsysteme aus. Diese akute Gefahrenantwort stößt im Körper von Traumapatienten Regenerations- sowie Heilungsprozesse an. Dabei kann es jedoch auch zu massiven Komplikationen kommen. Die Forscher wollen neuartige Therapien entwickeln und so Schwerstverletzten zurück ins Leben helfen. Dabei haben sie auch das komplexe Zusammenspiel körperlicher und seelischer Verletzungen im Blick.